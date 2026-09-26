Arina Tanatmisheva gewinnt erneut Silber bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya

Der nächste Tag der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026 in Japan begann für die Delegation aus Usbekistan mit einer weiteren Medaille. Im Kanu-Rennsport sicherte sich Arina Tanatmisheva im Einer-Kajak über 500 Meter die Silbermedaille, nachdem sie als Zweite die Ziellinie überquerte.

Dies war Tanatmishevas in Aichi-Nagoyazweite Medaille. Bereits am Vortag hatte sie im Vierer-Kajak der Frauen über 500 Meter Silber gewonnen. Die usbekische Athletin wurde innerhalb kurzer Zeit zweimal zur Medaillengewinnerin bei den Asienspielen.

Zweiter Platz für Tanatmisheva im 500-Meter-Rennen

Arina Tanatmisheva erzielte im K1-500-Meter-Wettbewerb ein hervorragendes Ergebnis. Sie absolvierte die 500-Meter-Distanz in 1 Minute und 57,769 Sekundenund belegte damit den zweiten Platz. Während die Goldmedaille an die Chinesin Wang Nan ging, sicherte sich die kasachische Athletin Stella Sukhanova die Bronzemedaille.

Damit konnte Tanatmisheva auch im Einzelwettbewerb überzeugen. Dieses Ergebnis unterstreicht einmal mehr, wie erfolgreich ihr Auftritt in Aichi-Nagoya verläuft.

Arina Tanatmisheva ist zweifache Silbermedaillengewinnerin der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026.

Zwei Silbermedaillen

Tanatmishevas erste Medaille wurde am 25. September im K4-500-Meter-Wettbewerb der Frauen im Kanu-Rennsport gewonnen.

Zum usbekischen Vierer-Team gehörten Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich und Shahrizoda Mavlonova. Sie erreichten das Ziel hinter dem Team aus China als Zweitplatzierte.

Kurz darauf kämpfte Tanatmisheva auch im Einzelwettbewerb um eine Medaille und stieg erneut auf das Podium.

Dieses Ergebnis zeigt, dass der Kanu-Rennsport für die usbekische Delegation bei den Spielen in Aichi-Nagoya zu einer wichtigen Medaillenquelle wird.

Der Medaillenspiegel der usbekischen Delegation

Vor Beginn der Wettkämpfe am 26. September hatte die usbekische Delegation bereits 31 Medaillen auf dem Konto: 7 Gold-, 15 Silber- und 9 Bronzemedaillen.

Tanatmishevas nächste Silbermedaille erhöhte die Gesamtzahl um einen weiteren Zähler.

Somit ergibt sich als eines der ersten Tagesergebnisse für die usbekische Delegation:

7 Goldmedaillen;

16 Silbermedaillen;

9 Bronzemedaillen

wurden verzeichnet.

Insgesamt 32 Medaillen.

Derzeit haben die usbekischen Athleten bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 noch weitere Medaillenchancen. Der Medaillenspiegel für die nationale Delegation kann sich am 26. September also noch weiter verändern.

Tanatmishevas zwei Medaillen – ein wichtiges Signal

Es ist von besonderer Bedeutung, dass eine Athletin bei den Asienspielen sowohl im Team- als auch im Einzelwettbewerb Medaillen gewinnt. Tanatmisheva holte Silber erst mit dem Vierer-Team und dann im Einzel.

Das Wichtigste ist, dass sich diese beiden Ergebnisse ergänzen und das Potenzial der usbekischen Kanuschule in Aichi-Nagoya unter Beweis stellen.

Für die usbekische Delegation stehen die entscheidenden Tage des Wettbewerbs noch bevor. Die von Tanatmisheva gewonnene Silbermedaille könnte der erste Schritt zu neuen Siegen am 26. September sein.