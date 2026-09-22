Die Delegation aus Usbekistan hat bei den XX. Sommer-Asienspielen eine weitere Medaille gewonnen. Darya Latisheva, die am Demonstrationsprogramm teilnahm, erhielt von den Kampfrichtern 19,413 Punkte und sicherte sich die Silbermedaille. Dieses Ergebnis erhöht die Anzahl ihrer persönlichen Medaillen bei den Asienspielen auf drei.

Usbekische Sportler setzen ihre erfolgreichen Auftritte bei den Asienspielen 2026 fort. Die neueste Medaille geht auf das Konto von Darya Latisheva.

Die Athletin, die Usbekistan vertritt, stellte ihr Können im Demonstrationsprogramm unter Beweis, und die Kampfrichter vergaben 19,413 Punkte .

Diese Punktzahl ermöglichte es Latisheva, den zweiten Platz im Wettbewerb zu belegen und auf das Podium zu steigen.

19,413 Punkte — brachten Latisheva die Silbermedaille

Im Demonstrationsprogramm bewerten die Kampfrichter Aspekte wie die Technik der Sportler, die Qualität der Bewegungsausführung und die Darbietung der Kür.

Darya Latisheva beendete ihren Auftritt mit einem hervorragenden Ergebnis.

Die Kampfrichter gaben ihrem Programm 19,413 Punkte . Nach den Endergebnissen reichte diese Punktzahl aus, um den zweiten Platz zu sichern.

Damit hat die usbekische Delegation eine weitere Silbermedaille auf ihrem Konto.

Dies ist Latishevas dritte Medaille bei den Asienspielen

Das heutige Ergebnis von Darya Latisheva ist nicht nur eine weitere Auszeichnung für die usbekische Delegation.

Die Silbermedaille erhöhte die Anzahl ihrer persönlichen Medaillen bei den Asienspielen auf drei.

Somit hat Latisheva den Status einer dreifachen Medaillengewinnerin bei den Asienspielen erreicht.

Ihre neueste Medaille ist einer der bemerkenswerten Erfolge für den usbekischen Sport.

Der Medaillenspiegel von Usbekistan wächst

Bei den Asienspielen 2026 kämpfen Athleten aus Usbekistan in einer Reihe von Sportarten um Medaillen.

Die Erfolge der usbekischen Sportler in verschiedenen Disziplinen tragen dazu bei, den gesamten Medaillenspiegel der Delegation weiter auszubauen.

Die Silbermedaille von Darya Latisheva ist der jüngste Zuwachs in dieser Bilanz.

Bemerkenswert ist, dass diese Medaille für die Athletin selbst eine besondere Bedeutung hat, da sie ihre persönliche Medaillenzahl bei den Asienspielen auf drei erhöht.

Eine weitere Vertreterin aus Usbekistan auf dem Podium

Darya Latisheva, die das zweitbeste Ergebnis im Demonstrationsprogramm erzielte, stieg bei der Siegerehrung auf das Podium.

Ihr Ergebnis von 19,413 Punkten sicherte der usbekischen Delegation eine weitere Silbermedaille.

Der Kampf um die Medaillen bei den Asienspielen dauert noch an. Das bedeutet, dass für die usbekischen Athleten noch viele weitere Wettbewerbe und Chancen auf Medaillen bevorstehen.

Die Silbermedaille von Darya Latisheva ist als weiterer Erfolg für die usbekische Delegation bei diesem Wettbewerb in die Geschichte eingegangen, wobei die persönliche Medaillenzahl der Athletin nun drei erreicht hat.