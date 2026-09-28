Goldmedaille der kasachischen Athletin bei den Asienspielen wegen ihrer Schuhe aberkannt

Die Goldmedaille der kasachischen Leichtathletin Yasmina Toxanbayeva bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 wurde aufgrund eines Protests bezüglich ihrer Laufschuhe aberkannt. Die Athletin hatte das 42,195-Kilometer-Gehen als Erste beendet.

Toxanbayeva hatte den Wettbewerb am 27. September mit einer Zeit von 3 Stunden, 22 Minuten und 20 Sekunden gewonnen. Sie ließ die chinesischen Vertreterinnen Dansensyuzun und Ma Li hinter sich.

Nach dem Rennen wurde jedoch Protest gegen das Ergebnis der kasachischen Athletin eingelegt. Laut dem Nationalen Olympischen Komitee von Kasachstan bezog sich der Einspruch darauf, ob die von Toxanbayeva verwendeten Schuhe der von World Athletics zugelassenen Modellliste entsprachen. Aus diesem Grund wurde ihr Ergebnis zunächst nicht in den offiziellen Medaillenspiegel aufgenommen.

Nach einer weiteren Untersuchung wurde das Ergebnis von Toxanbayeva annulliert. Infolgedessen wurde die ursprünglich zweitplatzierte Chinesin Dansensyuzun zur Goldmedaillengewinnerin erklärt, Ma Li erhielt Silber und die Japanerin Yukiko Umeno Bronze.

Die Athletin informierte über die Entscheidung auch auf ihrer Social-Media-Seite. Sie schrieb, dass sie die Goldmedaille unbedingt für ihr Land gewinnen wollte, ihr Ergebnis jedoch annulliert wurde. Toxanbayeva bedankte sich zudem bei ihrem Team und ihren Fans für die Unterstützung.

Laut Reuters hat Toxanbayeva Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Daher wird der weitere Prozess bezüglich des Ergebnisses der Athletin in diesem Wettbewerb noch verfolgt.