Viertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem Paukenschlag

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Viertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem Paukenschlag

Die Gruppenphase des Fußballturniers der XX. Asienspiele auf den grünen Feldern Japans endete mit unerwarteten Dramen und großen Sensationen. Besonders die Spiele des 3. Spieltags am 23. September sorgten für ein echtes Beben im kontinentalen Fußball: In Gruppe B schied einer der Turnierfavoriten, der Iran, nach einer blamablen 1:4-Niederlage gegen die DVRK (Nordkorea) aus und muss die Heimreise antreten. China sicherte sich nach einem 0:0-Unentschieden gegen die VAE mit 5 Punkten als Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale.

Zudem sicherte sich Gastgeber Japan in Gruppe A mit einem 3:0-Sieg gegen Thailand die volle Punktausbeute von 9 Zählern und den 1. Platz; das benachbarte Kirgisistan verabschiedete sich mit einem 4:0-Kantersieg gegen Hongkong stilvoll von den Asienspielen. Das Wichtigste: Alle Viertelfinalpaarungen und der Spielplan stehen fest. Die olympische Nationalmannschaft Usbekistans kämpft am 25. September um 10:00 Uhr morgens um das Halbfinalticket gegen einen weiteren Giganten des Kontinents: Saudi-Arabien in einem kompromisslosen und entscheidenden Duell.

Wie weit wird der sensationelle Lauf Nordkoreas gehen, wie wird Usbekistan Saudi-Arabien überwinden und wer sind die Favoriten auf dem Weg zu den Medaillen?

„Die Sensation der DVRK, das Fiasko des Iran und das Duell Usbekistans“: Die 5 wichtigsten Punkte des 3. Spieltags

Die wichtigsten Fakten aus der entscheidenden Phase der Gruppenphase der Asienspiele:

  • Unerwartete Niederlage des Iran: Die Auswahl der DVRK deklassierte den Iran mit 4:1 und schickte einen der Turnierfavoriten ohne Play-off-Teilnahme nach Hause;

  • Usbekistans Gegner steht fest: Unsere Olympiamannschaft tritt am 25. September um 10:00 Uhr an, um sich das Halbfinalticket gegen Saudi-Arabienzu sichern;

  • Japans makelloser Lauf: Die Gastgeber besiegten Thailand mit 3:0 und wurden mit 9 Punkten souveräner Gruppensieger;

  • Platz 1 für China: Das 0:0-Unentschieden gegen die VAE reichte den Chinesen zum Gruppensieg in Gruppe B und einem Duell gegen Thailand;

  • Kirgisistans Siegesnote: Die Fußballer aus der Nachbarrepublik beendeten ihre Turnierteilnahme mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Hongkong.

Asienspiele 2026: Ergebnisse des 3. Spieltags und der komplette Viertelfinal-Plan

Die letzten Spiele der Gruppenphase und der kommende 1/4-Final-Spielplan:

Gruppe und Phase

Begegnung und Ergebnis

Torschützen und Status

Gruppe A

Japan — Thailand 3:0

Nakajima (31), Kosugi (47), Ishi (48) — Japan mit 9 Punkten auf Platz 1

Gruppe A

Kirgisistan — Hongkong 4:0

Omarov (7), Madanov (22), Abdujaparov (63), Nematov (86)

Gruppe B

Iran — DVRK 1:4

Ri Song Hung (17, ET) — Cho Kuk (41), Ra (44, 51), Chung Song (68) — Iran ist ausgeschieden

Gruppe B

China — VAE 0:0

China sicherte sich mit 5 Punkten den 1. Platz

VIERTELFINALE (25. September)

10:00. Usbekistan — Saudi-Arabien

Die Top-Intrige des Tages: Zusammenprall zwischen Zentralasien und dem Persischen Golf

VIERTELFINALE (25. September)

15:30. Südkorea — Vietnam

Duell zwischen einem kontinentalen Giganten und der Überraschung aus Südostasien

VIERTELFINALE (26. September)

11:00. China — Thailand

Kampf der schnellen Flügel und physischen Stärke

VIERTELFINALE (26. September)

15:30. Japan — DVRK

Derby zwischen den Gastgebern und der Entdeckung des Turniers

Fußballexpertise und Taktikanalyse: Wie knackt Usbekistan das saudische Bollwerk?

Fazit der Asien-Fußballexperten und Analysten:

  • Der Saudi-Arabien-Faktor und harter Wettbewerb: Die Saudis sind technisch und taktisch stets perfekt organisiert und schließen Situationen eiskalt ab; für das Spiel um 10:00 Uhr morgens ist von unseren Spielern höchste Konzentration und aktives Pressing ab der ersten Minute gefordert;

  • Die schockierende Sensation der DVRK: Dass Nordkorea einer physisch so starken Mannschaft wie dem Iran 4 Tore einschenkt, zeigt, wie hoch das Tempo und die Disziplin dieses Teams sind; im Viertelfinale werden sie Japan sicher große Probleme bereiten;

  • Usbekistans offener Weg zu den Medaillen: Das Ausscheiden des Iran und die Ausgestaltung des Turnierbaums sind eine historische Chance für unsere Mannschaft; wird die Hürde Saudi-Arabien genommen, rücken das Halbfinale und der Meisterpokal der Asienspiele in greifbare Nähe;

  • Kurze Regenerationszeit: Beim Übergang von der Gruppenphase in die Play-offs haben die Teams nur wenig Zeit zur Erholung; in einer solchen Phase spielen die Breite des Kaders und die Rotationsentscheidungen des Trainerstabs eine entscheidende Rolle.

Die olympische Nationalmannschaft Usbekistans bereitet sich darauf vor, im Spiel gegen Saudi-Arabien am 25. September erneut das Führungspotenzial des usbekischen Fußballs auf dem Kontinent unter Beweis zu stellen.

Was glauben Sie, mit welchem Ergebnis wird die usbekische Nationalmannschaft am 25. September Saudi-Arabien besiegen und ins Halbfinale einziehen? Halten Sie den 4:1-Sieg der DVRK gegen den Iran für einen Zufall oder für das Entstehen einer neuen Kraft? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den Play-off-Weg unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans!

Asienspiele 2026Usbekische OlympiamannschaftDVRKSaudi-ArabienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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