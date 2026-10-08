Details zum spektakulären Kampf von Israil Madrimov in Taschkent

Einer der hellsten Stars des usbekischen Profiboxens, ehemaliger Weltmeister Israil Madrimov bestreitet seinen nächsten großen Kampf vor den Augen der Boxfans in der Hauptstadt. Wie der Pressedienst des usbekischen Profiboxverbandes mitteilte, wird unser Meister der Lederhandschuhe, bekannt unter dem Spitznamen „The Dream“, am 30. Oktober im prachtvollen „Humo Arena“-Komplex in Taschkent in den Ring steigen.

Madrimov wird an diesem Kampfabend von dem erfahrenen aserbaidschanischen K.o.-Schläger herausgefordert, der im Profiring für seine harten Schläge bekannt ist: Seymur „Grey Wolf“ Isayev ist sein Gegner.

Der Weg von „The Dream“: Von Magomed Kurbanov bis Crawford und Ortiz

Israil Madrimov ist einer der wenigen usbekischen Boxer, die gegen die ernsthaftesten Gegner der Box-Elite angetreten sind:

Erlangung des Weltmeistertitels: Unser Landsmann besiegte den Russen Magomed Kurbanov im März 2024 in der 5. Runde durch einen spektakulären technischen K.o. und gewann den prestigeträchtigen WBA-Weltmeistertitel im Superweltergewicht;

Duell mit Superstars: Später lieferte Madrimov dramatische und ausgeglichene 12-Runden-Kämpfe gegen die größten Namen des modernen Boxsports – den unangefochtenen Champion Terence Crawford sowie den ungeschlagenen Puncher Vergil Ortiz und erntete weltweite Anerkennung;

Erfolgreiches Comeback: Nach seiner Rückkehr in den Ring im Januar 2026 besiegte Israil den Kolumbianer Luis David Salazar souverän nach Punkten und setzte seinen Siegeszug fort.

Wer ist der Gegner? Der gefährliche Linkshänder und K.o.-Schläger — Seymur Isayev

Auch der aserbaidschanische Boxer, der nach Taschkent kommt, hat in seiner Karriere ernsthafte Erfolge erzielt:

Der Stil des „Grauen Wolfs“: Seymur Isayev, bekannt als „Grey Wolf“, zeichnet sich durch seinen unangenehmen Linkshänder-Stil und die Fähigkeit aus, den Gegner mit einem einzigen harten Schlag aus dem Gleichgewicht zu bringen;

Titel: Isayev hat in seiner Profikarriere den Weltmeistertitel der UBO (Universal Boxing Organization) gewonnen und bei einer Reihe wichtiger internationaler Kämpfe triumphiert.

Titel und reiche Erfahrung: Vom Amateur zum Elite-Boxer

Israil Madrimov hat sich nicht nur im Profibereich, sondern auch im Amateurboxen in die Geschichtsbücher des usbekischen Sports eingetragen:

Erfolge als Amateur: Er ist Asienmeister 2017 in der Gewichtsklasse bis 75 kg, Goldmedaillengewinner der Asienspiele 2018 sowie Silbermedaillengewinner der Asienspiele 2014;

Regionale Gürtel: Im Profiring hat er neben dem Weltmeistertitel auch die WBA Inter-Continental- und IBF Inter-Continental-Titel im Superweltergewicht erfolgreich gewonnen.

Das Duell am 30. Oktober in der „Humo Arena“ gilt als ein weiterer wichtiger strategischer Schritt für Israil Madrimov, um seinen Status als Herausforderer für den Weltmeistertitel zu festigen.