Isroil „Dreamcatcher“ Madrimov, ehemaliger WBA-Weltmeister im Halbmittelgewicht und einer der hellsten Sterne des usbekischen Profiboxens, hat die weltweite Box-Community mit einem Beitrag in den sozialen Medien erneut aufgerüttelt. Unser Landsmann teilte auf seiner Instagram-Seite ein Video mit den besten Momenten seines intensiven Kampfes gegen den legendären Terence Crawford, der seine Karriere ungeschlagen beendete. Madrimov kommentierte das Video: „Auf geht’s, ich habe noch viel Arbeit vor mir, InshaAllah“, und markierte dabei Saudi-Arabien General Entertainment Authority Vorsitzenden Turki Al-Sheikh, der heute das Weltboxen finanziert und die größten Boxabende organisiert.

Dieser Schritt signalisiert, dass sich der usbekische Boxer auf neue grandiose Kämpfe vorbereitet und bereit ist, seine Weltmeistertitel zurückzuerobern. Zur Erinnerung: Am 3. August 2024 in Los Angeles lieferten sich Madrimov und Crawford in diesem Aufeinandertreffen 12 Runden lang einen erbitterten Kampf um die WBA- und WBO-Interimstitel, wobei Terence nur durch eine umstrittene Entscheidung der Punktrichter gewann. Seitdem erinnern sich viele daran, dass es gerade Isroil Madrimov war, der das größte Hindernis in der Karriere von Crawford darstellte, der nach seinem Sieg über Saul „Canelo“ Alvarez im Alter von 38 Jahren als unangefochtener Weltmeister in drei Gewichtsklassen abtrat.

Welchen großen Kampf organisiert Turki Al-Sheikh also für Madrimov in Saudi-Arabien, welche Gürtel hat unser Landsmann im Visier und kann er den Thron im Halbmittelgewicht zurückerobern?

„Heldentum gegen Crawford, ein Signal an Al-Sheikh und eine neue Etappe“: 5 Kernpunkte eines wichtigen Ereignisses

Isroil Madrimovs aufsehenerregender Beitrag und die Wendepunkte in seiner Karriere:

Ein offenes Signal von Madrimov: Unser Boxer erinnerte an seinen Kampf gegen Crawford und kündigte seine Bereitschaft an, mit neuen Siegen auf die große Bühne zurückzukehren;

Zusammenarbeit mit Turki Al-Sheikh: Die Markierung des saudi-arabischen Chef-Promoters im Beitrag war ein ernsthafter Hinweis auf einen Kampf in der nächsten „Riyadh Season“-Serie;

Der größte Kampf, den Crawford je hatte: Im Kampf vom August 2024 brachte Madrimov den amerikanischen Star in eine schwierige Lage und bewies der ganzen Welt sein Können;

Crawfords historischer Rekord: Crawford besiegte auch „Canelo“ und beendete seine Karriere als unangefochtener Champion in drei Gewichtsklassen und als Pound-for-Pound-Anführer; dies erhöht den Wert des Widerstands, den Madrimov ihm entgegenbrachte, noch weiter;

Mission Gürtelrückeroberung: Der ehemalige WBA-Champion hat eine Herausforderung für große Duelle ausgesprochen, um vakante oder aktualisierte Gürtel in seiner Gewichtsklasse zurückzuholen.

Isroil Madrimovs Spuren im großen Ring: Das Crawford-Duell und sein aktueller Status

Der historische Kampf des usbekischen Boxers und die Wendepunkte in seiner Karriere:

Kriterien und Parameter Madrimov — Crawford Duell (2024) Aktueller Status und Pläne Kampfstatus und Ort Los Angeles, um die WBA- und WBO-Gürtel Neue Titelanwartschaft Kampfergebnis Crawford gewann durch einstimmige Entscheidung Madrimov steht wieder in der Schlange für Gürtel Zukunft des Gegners Besiegte Canelo und beendete Karriere ungeschlagen Crawford ging als unangefochtener Champion in 3 Gewichtsklassen Isroils Appell Sparring mit Crawford und ein harter 12-Runden-Kampf Ein neues Ziel unter dem Motto „Ich habe viel Arbeit vor mir“ Hauptpartner und Sponsor Matchroom Boxing und „Riyadh Season“ Turki Al-Sheikhs Investitionen und Mega-Kämpfe Situation in der Division Die intensivste Phase des Halbmittelgewichts Eine Ära des offenen Kampfes um Gürtel

Expertenmeinung zum Profiboxen: Warum ist Madrimovs Aufstieg unvermeidlich?

Fazit internationaler Analysten und Meister der edlen Kunst:

Der „Crawford-Effekt“ in Aktion: Nachdem Crawford durch den Sieg über Saul „Canelo“ Alvarez im letzten Kampf Geschichte schrieb, wurde die Tatsache, dass Madrimov den engsten Widerstand leistete, noch wertvoller; Fans sehen in Isroil einen Puncher, der gegen jeden Star der Welt auf Augenhöhe kämpfen kann;

Der große Respekt der Saudis: Turki Al-Sheikh schätzt Isroil Madrimovs Kampfstil, Integrität und Intensität sehr; diese Aufmerksamkeit garantiert, dass unser Landsmann in den kommenden Monaten bei den bestbezahlten Boxabenden im Ring stehen wird;

Offener Weg in der Gewichtsklasse: Nach Crawfords Abgang und dem Wechsel der Gewichtsklassen beginnt ein großer Kampf um die Gürtel im Halbmittelgewicht; Anwärter wie Sebastian Fundora, Serhii Bohachuk oder Vergil Ortiz gelten als die passendsten Gegner für Madrimov;

Physischer und mentaler Höhepunkt: Die Niederlage inLos Angeles war für Isroil kein schwerer mentaler Schlag, sondern lieferte wertvolle Erfahrung in großen Kämpfen; seine heutige Stärke und Technik ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung seines Champion-Status.

Das Tandem aus Turki Al-Sheikh und Isroil Madrimov wird in naher Zukunft voraussichtlich die ganze Welt mit einem weiteren sensationellen Plakat überraschen.

Gegen wen sollte Isroil Madrimov Ihrer Meinung nach als Nächstes im Halbmittelgewicht kämpfen, um am schnellsten seinen Weltmeistertitel zurückzuholen — Vergil Ortiz, Sebastian Fundora oder jemand anderes? Ist Madrimov in der Lage, in dieser Gewichtsklasse unangefochtener Weltmeister zu werden? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese heiße Analyse, die dem Stolz des usbekischen Boxens gewidmet ist, mit allen Sportfans!