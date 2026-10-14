Warum wurde der Kampf zwischen Isroil Madrimov und Seymur Isayev verschoben

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Warum wurde der Kampf zwischen Isroil Madrimov und Seymur Isayev verschoben

In der prachtvollen «Humo Arena» in Taschkent sollte ein weiteres großes internationales Profiboxturnier stattfinden, das nun verschoben wurde. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Auftritt des ehemaligen WBA-Weltmeisters und usbekischen Boxers Isroil Madrimovmit großer Spannung erwartet.

Der Veranstalter des Turniers, Lift Promotions wandte sich an die Fans und gab offiziell bekannt, dass der Boxabend auf den 10. Dezember verlegt wurde.

Erklärung der Organisatoren: Was ist der Grund?

Die Promotionsfirma gab eine offizielle Erklärung zu dem in Zusammenarbeit mit dem usbekischen Profiboxverband organisierten Boxabend ab:

  • Organisatorische Faktoren: «Liebe Fans! Der für den 30. Oktober in der „Humo Arena“ geplante „Internationale Profiboxabend“ wurde aus organisatorischen Gründen auf den 10. DEZEMBER verschoben», heißt es in der Mitteilung;

  • Sicherheit und Vertrauen der Fans: Die Promotionsfirma entschuldigte sich für die entstandene Situation und betonte, dass das Vertrauen der Fans sowie die Durchführung der Veranstaltung unter höchsten Sicherheitsstandards oberste Priorität haben;

  • Programm bleibt unverändert: Es wird erwartet, dass die Fightcard und die Hauptkämpfe im Dezember in ihrer ursprünglichen Form bestehen bleiben.

Wer wird der Gegner von Isroil Madrimov sein?

Isroil Madrimov, der vor heimischem Publikum kämpfen wird, steht vor einer ernsthaften Herausforderung:

  • Über den Gegner: Der ehemalige Weltmeister wird auf den erfahrenen aserbaidschanischen K.o.-Spezialisten Seymur Isayev treffen;

  • Hohes Ziel: Für Madrimov, der in der Weltrangliste weit oben steht, ist dieser Sieg in Taschkent einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Rückeroberung des Weltmeistertitels;

  • Box-Atmosphäre in der Hauptstadt: Im Dezember sollen in der «Humo Arena» neben Madrimov auch eine Reihe weiterer herausragender Boxer unseres Landes gegen internationale Gegner antreten.

Die Fans können nun einen der größten Boxabende des Jahres am 10. Dezember im Zentrum der Hauptstadt verfolgen.

Isroil MadrimovLift PromotionsHumo ArenaSeymur IsayevBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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