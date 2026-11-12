Großer Boxabend in Taschkent: Israil Madrimov kämpft in der Humo Arena
Das neue Datum für den von usbekischen Sportfans lang erwarteten Profi-Boxabend wurde offiziell bekannt gegeben. Lift Promotions organisiert in Zusammenarbeit mit dem WBC den nächsten großen Boxabend in der prächtigen Humo Arena in Taschkent.
Hauptkampf und erwartete Stars
Im absoluten Hauptkampf des Abends wird unser Landsmann, der ehemalige WBA-Weltmeister im Superweltergewicht, Israil Madrimov gegen den aserbaidschanischen Boxer Seymur Isayev in den Ring steigen.
Zudem freut es alle Fans sehr, dass ihr Lieblingssportler, der Olympiasieger Lazizbek Mullojonov ebenfalls im Rahmen dieses Turniers seinen Kampf bestreiten wird.
Details zum Boxabend
Informationen
Datum
10. Dezember, 18:00 Uhr
Ort
Humo Arena, Taschkent
Veranstalter
In Zusammenarbeit mit Lift Promotions und dem WBC
Hauptkampf
Israil Madrimov gegen Seymur Isayev
Weitere teilnehmende Stars
Lazizbek Mullojonov
Gründe für die Verschiebung des Turniers
Zur Erinnerung: Das Turnier war ursprünglich für den 30. Oktober geplant. Aufgrund technischer Probleme bei der Organisation wurden die Kämpfe jedoch verschoben. Nun erwarten die Fans am 10. Dezember packende und kompromisslose Duelle.
Was glauben Sie, wie Israil Madrimov und Lazizbek Mullojonov in ihren Kämpfen abschneiden werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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