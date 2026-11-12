Großer Boxabend in Taschkent: Israil Madrimov kämpft in der Humo Arena

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Großer Boxabend in Taschkent: Israil Madrimov kämpft in der Humo Arena

Das neue Datum für den von usbekischen Sportfans lang erwarteten Profi-Boxabend wurde offiziell bekannt gegeben. Lift Promotions organisiert in Zusammenarbeit mit dem WBC den nächsten großen Boxabend in der prächtigen Humo Arena in Taschkent.

Hauptkampf und erwartete Stars

Im absoluten Hauptkampf des Abends wird unser Landsmann, der ehemalige WBA-Weltmeister im Superweltergewicht, Israil Madrimov gegen den aserbaidschanischen Boxer Seymur Isayev in den Ring steigen.

Zudem freut es alle Fans sehr, dass ihr Lieblingssportler, der Olympiasieger Lazizbek Mullojonov ebenfalls im Rahmen dieses Turniers seinen Kampf bestreiten wird.

Details zum Boxabend

Informationen

Datum

10. Dezember, 18:00 Uhr

Ort

Humo Arena, Taschkent

Veranstalter

In Zusammenarbeit mit Lift Promotions und dem WBC

Hauptkampf

Israil Madrimov gegen Seymur Isayev

Weitere teilnehmende Stars

Lazizbek Mullojonov

Gründe für die Verschiebung des Turniers

Zur Erinnerung: Das Turnier war ursprünglich für den 30. Oktober geplant. Aufgrund technischer Probleme bei der Organisation wurden die Kämpfe jedoch verschoben. Nun erwarten die Fans am 10. Dezember packende und kompromisslose Duelle.

Was glauben Sie, wie Israil Madrimov und Lazizbek Mullojonov in ihren Kämpfen abschneiden werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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