Großer Boxabend in Taschkent: Israil Madrimov kämpft in der Humo Arena

Das neue Datum für den von usbekischen Sportfans lang erwarteten Profi-Boxabend wurde offiziell bekannt gegeben. Lift Promotions organisiert in Zusammenarbeit mit dem WBC den nächsten großen Boxabend in der prächtigen Humo Arena in Taschkent.

Hauptkampf und erwartete Stars

Im absoluten Hauptkampf des Abends wird unser Landsmann, der ehemalige WBA-Weltmeister im Superweltergewicht, Israil Madrimov gegen den aserbaidschanischen Boxer Seymur Isayev in den Ring steigen.

Zudem freut es alle Fans sehr, dass ihr Lieblingssportler, der Olympiasieger Lazizbek Mullojonov ebenfalls im Rahmen dieses Turniers seinen Kampf bestreiten wird.