Der ehemalige Star von Manchester Cityund Leicester City sowie Anführer der algerischen Nationalmannschaft Riyad Mahrez schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der 35-jährige berühmte Flügelspieler wechselt als ablösefreier Spieler zum katarischen Klub Al-Shamal und verstärkt dessen Kader.

Nach erfolgreichen Jahren in Saudi-Arabiennahm er das Angebot des katarischen Vereins an, der an der AFC Champions League Elite teilnimmt.

Erfolgreiche Zeit in Saudi-Arabien und Status als Free Agent

Die wichtigsten Details zu Mahrez' Wechsel zu Al-Shamal:

Der Höhepunkt mit Al-Ahli: Riyad Mahrez' letzter Verein war Al-Ahli aus Dschidda. Mit diesem Team gewann er in den letzten zwei Spielzeiten den Titel in der AFC Champions League Elite und wurde Kontinentalmeister;

Ablösefreier Transfer: Nach dem Ende seines Vertrags beim saudi-arabischen Klub schloss sich der algerische Angreifer Al-Shamal als Free Agent ohne Transferkosten an.

Goldene Spuren in der Premier League: Das Leicester-Märchen und die Dominanz von Manchester

Riyad Mahrez gilt als einer der brillantesten und erfolgreichsten afrikanischen Spieler im Weltfußball:

Das Wunder mit Leicester: In der Saison 2015/16 feierte der Spieler mit Leicester City eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte und gewann die englische Premier League;

Erfolge bei Manchester City: Später wechselte der Flügelspieler zu den „Citizens“ unter Pep Guardiola, wo er mehrfach die Premier League und die UEFA Champions League gewann.

Aktuelle Situation von Al-Shamal und kommende Aufgaben

In seinem neuen Team wird Riyad Mahrez als Führungsspieler erwartet: