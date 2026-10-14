Riyad Mahrez unterschreibt bei Al-Shamal aus Katar
Der ehemalige Star von Manchester Cityund Leicester City sowie Anführer der algerischen Nationalmannschaft Riyad Mahrez schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der 35-jährige berühmte Flügelspieler wechselt als ablösefreier Spieler zum katarischen Klub Al-Shamal und verstärkt dessen Kader.
Nach erfolgreichen Jahren in Saudi-Arabiennahm er das Angebot des katarischen Vereins an, der an der AFC Champions League Elite teilnimmt.
Erfolgreiche Zeit in Saudi-Arabien und Status als Free Agent
Die wichtigsten Details zu Mahrez' Wechsel zu Al-Shamal:
Der Höhepunkt mit Al-Ahli: Riyad Mahrez' letzter Verein war Al-Ahli aus Dschidda. Mit diesem Team gewann er in den letzten zwei Spielzeiten den Titel in der AFC Champions League Elite und wurde Kontinentalmeister;
Ablösefreier Transfer: Nach dem Ende seines Vertrags beim saudi-arabischen Klub schloss sich der algerische Angreifer Al-Shamal als Free Agent ohne Transferkosten an.
Goldene Spuren in der Premier League: Das Leicester-Märchen und die Dominanz von Manchester
Riyad Mahrez gilt als einer der brillantesten und erfolgreichsten afrikanischen Spieler im Weltfußball:
Das Wunder mit Leicester: In der Saison 2015/16 feierte der Spieler mit Leicester City eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte und gewann die englische Premier League;
Erfolge bei Manchester City: Später wechselte der Flügelspieler zu den „Citizens“ unter Pep Guardiola, wo er mehrfach die Premier League und die UEFA Champions League gewann.
Aktuelle Situation von Al-Shamal und kommende Aufgaben
In seinem neuen Team wird Riyad Mahrez als Führungsspieler erwartet:
Tabellenplatz: Al-Shamal belegt nach den ersten 5 Spieltagen der Qatar Stars League mit 8 Punkten den 5. Tabellenplatz;
Ziele auf internationaler Bühne: Das Team, das auch an der AFC Champions League Elite teilnimmt, strebt mit der Erfahrung und dem Können von Mahrez sowohl in der heimischen Liga als auch auf kontinentaler Ebene nach Spitzenplätzen.
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