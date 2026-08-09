Goal.com berichtet .

In den vergangenen Tagen haben sich die Spannungen innerhalb des Klubs und die Gerüchte über die Einmischung des Torhüters in Teamangelegenheiten verschärft. Berichten zufolge möchte Al-Ahlis Sportdirektor Roy Pedro, dass der Torhüter den Klub verlässt. Als Grund werden angebliche Versuche des erfahrenen Spielers genannt, sich in technische Angelegenheiten außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs einzumischen.

Gründe für die Unstimmigkeiten und die Positionen der Parteien

Experten zufolge hat diese Situation um Edouard Mendy nichts mit seinen Leistungen auf dem Platz zu tun. Es geht vielmehr um die Haltung des Spielers zu bestimmten Abläufen innerhalb der Mannschaft. Dennoch bleiben diese Informationen vorerst auf dem Niveau von Spekulationen und Gerüchten.

Bislang haben weder die Führung von Al-Ahli noch der Torhüter selbst eine offizielle Erklärung abgegeben, die einen ernsthaften direkten Konflikt zwischen den Parteien bestätigt. Beide Seiten schweigen, doch Gespräche und Verhandlungen hinter den Kulissen laufen weiter.

Die Aktivitäten des Spielers und die Lage auf dem Transfermarkt

Es ist bekannt geworden, dass Edouard Mendy während des Sommer-Transferfensters Gespräche mit erfahrenen Führungsspielern in der Kabine von Al-Ahli führte, um die Bedürfnisse und Pläne der Mannschaft zu besprechen. Seine Schritte scheinen bei einigen Verantwortlichen des Klubs auf unterschiedlichen Widerstand gestoßen zu sein.

Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien und des intensiven Wettbewerbs auf dem Transfermarkt könnten solche internen Berichte die Aktivitäten der Klubs erheblich beeinflussen. Edouard Mendys Zukunft dürfte nach offiziellen Stellungnahmen und Verhandlungen in den kommenden Tagen klarer werden.