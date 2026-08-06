Marino Pusic übernimmt bei Al-Ahli

Der saudische Klub Al-Ahli hat den niederländischen Trainer Marino Pusic nach der Entlassung von Matthias Jaissle zum Cheftrainer ernannt. Damit verabschiedet sich der Verein von kurzfristigen Lösungen und setzt auf einen Spezialisten mit einer eigenen Fußballphilosophie. Laut ixbt.com sieht die Klubführung in dem Trainer, der offensiven Fußball und hohes Pressing bevorzugt, eine Grundlage für den Neuaufbau der Mannschaft in einer der schwierigsten Phasen ihrer Geschichte. Goal.com berichtet .

Die niederländische Schule und der Einfluss von Arne Slot

Marino Pusic begann seine Trainerkarriere als Assistent des renommierten niederländischen Trainers Arne Slot bei AZ Alkmaar. Er folgte seinem Mentor auch zu Feyenoord und eignete sich die taktischen Kniffe eines der angesehensten Trainer Europas an. Diese Erfahrung spielte eine wichtige Rolle bei seiner Entwicklung zum eigenständigen Trainer.

Anschließend führte er Twente eigenständig zurück in die niederländische Eredivisie. Eine weitere wichtige Station seiner Karriere war der ukrainische Klub Shakhtar Donetsk. Dort gewann er die ukrainische Meisterschaft, holte zweimal den ukrainischen Pokal und sorgte mit den starken Auftritten der Mannschaft in der Champions League für Aufsehen.

Historischer Sieg gegen Barcelona

Unter Pusic besiegte Shakhtar den spanischen Klub Barcelona in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2023/24. Dieser Abend bewies, dass der Trainer auf der großen Bühne konkurrenzfähig ist und mit Europas Spitzenklubs auf Augenhöhe mithalten kann.

Sein taktischer Ansatz basiert auf einem offensiv ausgerichteten Ballbesitzfußball, hohem Pressing in der gegnerischen Hälfte und dem ständigen Willen, mehr Tore als der Gegner zu erzielen. Während seiner Zeit bei Shakhtar zeigte der Trainer stets seine Treue zu diesen Prinzipien.

Die Führung von Al-Ahli ist überzeugt, dass ein Trainer mit solch klaren Vorstellungen und großer Erfahrung die Mannschaft aus der Krise führen kann. Auch wenn Pusic nicht über die mediale Strahlkraft der bekanntesten Trainer der Welt verfügt, dürfte sein professioneller Ansatz ein entscheidender Faktor für das Erreichen der Vereinsziele sein.