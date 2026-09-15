Die reformierte Ligaphase der AFC Champions League Elite begann für die usbekischen Vereine mit unerwarteter Intensität und sensationellen Ergebnissen. Saudi-Arabien In einem der zentralen Duelle des 1. Spieltags auf saudi-arabischem Boden zeigte der tadschikische Klub Paxtakor eine mutige Leistung gegen den mit Stars gespickten Giganten Al-Ahli aus Dschidda und erreichte ein sensationelles 1:1-Unentschieden. Laut der bekannten saudi-arabischen Zeitung «Asharq Al-Awsat» versetzten die «Löwen», die kurz vor einem Sieg standen, den Gegner in einen Schockzustand — die Gastgeber entgingen einer blamablen Niederlage nur durch ein Tor in der Nachspielzeit.

Während Experten das schwache und unorganisierte Spiel von Al-Ahli scharf kritisieren, weist Trainer Marin Pushich die Vorwürfe zurück und behauptet, sein Team habe das Spiel dominiert und über 20 Torschüsse abgegeben. Gleichzeitig besiegte der amtierende usbekische Meister Neftchi in diesem prestigeträchtigen Turnier den irakischen Klub Air Force mit 1:0 und demonstrierte damit die Stärke der usbekischen Vereine in der Champions League Elite. Wie fundiert sind die Aussagen von Marin Pushich und den Al-Ahli-Stürmern? Mit welcher Taktik konnte Paxtakor die saudi-arabischen Millionen stoppen und welche wichtigen Schlachten stehen uns noch bevor?

Der Mut der «Löwen» in Dschidda und das Drama in der Nachspielzeit

In Saudi-Arabien die wichtigsten Details des spannenden Duells:

Ein Spiel kurz vor dem Sieg: Paxtakor führte während der regulären Spielzeit und brachte die Gastgeber an den Rand einer unvermeidlichen Niederlage;

Die Rettung in der Nachspielzeit: Al-Ahli erzielte erst in der vom Schiedsrichter angezeigten Nachspielzeit den Ausgleich und entging so einer großen Blamage vor den eigenen Fans;

Expertenkritik: Analysten des saudi-arabischen Fußballs betonten, dass der lokale Gigant in einer systemischen Krise steckt und Paxtakor den Gegner taktisch komplett überlegen war.

Marin Pushichs Rechtfertigung und die Debatte um die 20 Torschüsse

Die gelassenen Antworten des Cheftrainers von Al-Ahli auf der Pressekonferenz:

«Wir hatten von der ersten Minute an die Kontrolle»: In einem Interview mit «Asharq Al-Awsat» betonte der Trainer, dass der Klub aus Dschidda vom Anpfiff bis zum Abpfiff das Spielgeschehen dominierte;

Über 20 Torschüsse: Laut Pushich gab das Team über 20 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, scheiterte jedoch an der Chancenverwertung: «Wir waren im Spiel immer besser als der Gegner und hatten die Kontrolle über den Spielverlauf. Ich bin stolz auf meine Spieler», sagte er;

Al-Buraykans Einwand: Auch der Stürmer des saudi-arabischen Klubs, Firas Al-Buraykan, schloss sich der Meinung seines Trainers an und behauptete, dass das Team ein Spiel gezeigt habe, das einen absoluten Sieg und nicht nur ein 1:1-Unentschieden verdient hätte;

Fokus auf die neue Front: Der saudi-arabische Klub konzentriert sich nun voll auf das wichtige Spiel im Rahmen des Afro-Asien-Pazifik-Pokals, bei dem sie auf das berühmte südafrikanische Team Mamelodi Sundowns treffen.

Siegreicher Auftakt von Neftchi: Der Siegeszug des usbekischen Fußballs in Asien

Ein weiteres Heldentum am 1. Spieltag des Turniers:

Neftchi — Air Force 1:0: Der amtierende usbekische Meister besiegte den irakischen Klub Air Force in einem hart umkämpften Spiel in Fargʻona knapp mit 1:0;

Wertvolle drei Punkte: Die Fargʻona-Elf sicherte sich gleich im ersten Spiel der Ligaphase einen wichtigen Sieg und belegte einen der oberen Plätze in der Tabelle;

Wettbewerbsfähigkeit auf asiatischer Bühne: Der Sieg von Neftchi und das Unentschieden von Paxtakor in Saudi-Arabien haben erneut bewiesen, dass usbekische Klubs problemlos mit den reichsten und mächtigsten Teams des Kontinents konkurrieren können.

Dieser kämpferische und mutige Start der usbekischen Teams in der AFC Champions League Elite ist ein glänzendes Beispiel dafür, dass unser nationaler Fußball eine neue Stufe erreicht.

Glauben Sie, dass die Aussage von Al-Ahli-Trainer Marin Pushich, «wir waren in jeder Hinsicht stärker», der Wahrheit entspricht, oder hat Paxtakor dem saudi-arabischen Giganten eine echte Fußball-Lektion erteilt? Welches unserer Teams, Paxtakor oder Neftchi, hat in der Ligaphase bessere Chancen, die nächste Runde zu erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den Mut der usbekischen Klubs auf der kontinentalen Bühne stolz mit allen Fußballfans.