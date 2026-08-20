Barcelona schlägt ägyptischen Giganten und gewinnt den Joan-Gamper-Pokal

Der FC Barcelona traf im Finale des Joan-Gamper-Pokals, der traditionell vor Beginn der neuen Saison ausgetragen wird, auf den renommierten ägyptischen Klub Al Ahly. Die Mannschaft von Hansi Flick setzte sich in einer intensiven und umkämpften Partie mit 2:1 durch und behielt den Hauptpreis in ihrem Museum. Wer glänzte und wie gelang der Sieg?

Zwei Treffer in der ersten Halbzeit und ein überzeugender Start

Die Blaugrana startete mit druckvollem Offensivspiel und ging in der 29. Minute durch einen präzisen Abschluss von Hamza Abdelkarim in Führung. Kurz vor der Halbzeit verwandelte der Interims-Kapitän Raphinha einen Elfmeter souverän und baute Barcelonas Vorsprung auf zwei Tore aus.

Zizo erzielte in der 53. Minute den Anschlusstreffer für die Ägypter und brachte die Spannung zurück. Barcelona verteidigte jedoch sicher und brachte den Sieg über die Zeit.

Fakten zum Finale des Joan-Gamper-Pokals

Statistik Barcelona (Spanien) Al Ahly (Ägypten) Endstand 2 1 Torschützen Abdelkarim (29'), Raphinha (45. Elfm.) Zizo (53') Trainer Hansi Flick — Hauptpreis Sieger des Joan-Gamper-Pokals Pokalfinalist

Startelf und eingewechselte Stars

Barcelonas Startelf: Joan García, Eric García, Koundé, Espart, Gerard Martín, Balde, Bernal, Fermín López, Raphinha, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim.

Eingewechselt: Dani Olmo (46.), Gavi (63.), Wojciech Szczęsny (73.), Karim Adeyemi (73.), Bisou (73.).

Dieser Sieg ist für Barcelona vor den offiziellen Spielen der neuen Saison ein wichtiger psychologischer Impuls und bildet eine starke Grundlage für den Titelkampf.

Glaubt ihr, dass das neu formierte Barcelona unter Hansi Flick bereit ist, in dieser Saison La Liga und die UEFA Champions League zu gewinnen?

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