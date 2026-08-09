Warum Berichte über Eduard Mendys Abschied von Al-Ahli aufkamen

Die Zukunft des Torhüters Eduard Mendy vom saudi-arabischen Klub Al-Ahli sorgt in den vergangenen Tagen für intensive Diskussionen. Offenbar plant die Vereinsführung, sich im Sommer-Transferfenster vom erfahrenen senegalesischen Schlussmann zu trennen. Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers mit dem Klub weiterhin gültig ist, haben verschiedene Gerüchte über seine Zukunft die Aufmerksamkeit der Fußballöffentlichkeit auf sich gezogen. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Die wesentlichen Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten stehen nicht mit den Leistungen des Spielers auf dem Platz in Zusammenhang. Die Vereinsführung und der Trainerstab von Al-Ahli haben keine Einwände gegen die Arbeit des Torhüters. Allerdings sollen das interne Umfeld und unterschiedliche Ansätze bei der Lösung bestimmter Fragen zu Missverständnissen zwischen den Parteien geführt haben.

Konflikt zwischen Sportdirektor und Torhüter

Quellen zufolge wurde die Situation durch das Verhältnis zwischen Klub-Sportdirektor Roy Pedro und dem Torhüter verschärft. Roy Pedro soll Mendy vorwerfen, sich über seine beruflichen Aufgaben im Verein hinaus in technische Angelegenheiten einzumischen. Der Sportdirektor soll unzufrieden damit sein, dass sich der Spieler in Themen außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs einbringt.

Dennoch haben weder Al-Ahli noch Eduard Mendy bislang eine offizielle Stellungnahme zu der Situation abgegeben. Alle Berichte und Spekulationen beruhen derzeit lediglich auf Medienberichten und Aussagen aus Quellen. Eine offene Konfrontation oder offizielle Disziplinarmaßnahme gegen eine der Parteien wurde nicht angekündigt.

Gespräche in der Kabine

Offenbar hat sich Mendy während des Sommer-Transferfensters mit erfahrenen und führenden Spielern darüber beraten, was der Mannschaft fehlt. Diese Gespräche in der Kabine und die Diskussionen über die Bedürfnisse des Kaders könnten einigen Vertretern der Vereinsführung missfallen haben.

Damit könnte Eduard Mendys Zeit bei Al-Ahli eine unerwartete Wendung nehmen. Trotz der Laufzeit seines Vertrags sind im Sommer auf dem Transfermarkt interessante Entwicklungen durchaus möglich. Die künftigen offiziellen Stellungnahmen des Klubs sollen für Klarheit sorgen.