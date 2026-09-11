Die neue Saison der AFC Champions League, die nächste Woche beginnt, könnte für Cristiano Ronaldo eine der letzten Gelegenheiten sein, eine prestigeträchtige kontinentale Trophäe zu gewinnen. Wie Goal.com berichtet, sind die saudi-arabischen Vereine, die in den letzten Jahren Milliarden von Dollar investiert haben, entschlossen, ihre Dominanz im asiatischen Fußball erneut zu festigen, wobei fünf Teams zu den Hauptanwärtern auf den Titel gehören. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Unter den saudi-arabischen Vereinen, die seit 2023 mehr als zwei Milliarden Dollar auf dem Transfermarkt investiert haben, steht Al-Nassr besonders im Fokus. Unter der Leitung des neuen Cheftrainers Ange Postecoglou und verstärkt durch Stars wie Cristiano Ronaldo und João Félix strebt der Verein aus Riad in dieser Saison den Gewinn des kontinentalen Pokals an. Nachdem das Team in der vergangenen Saison in der zweitklassigen AFC Champions League den zweiten Platz belegte, wird es diesmal alles daran setzen, das Hauptturnier zu gewinnen.

Der portugiesische Stürmer des Teams, João Félix, betonte in einem Interview mit Associated Press, dass sich der Verein nur die höchsten Ziele gesetzt hat. Seinen Worten zufolge ist der Kader tief und stark genug, und ihr Hauptziel ist es, in allen Wettbewerben, an denen sie teilnehmen – einschließlich der nationalen Meisterschaft, des Pokals und der AFC Champions League – zu gewinnen. „Wir spielen nicht nur, um zu träumen; wir betreten das Spielfeld, um zu gewinnen“, sagte der Spieler.

Intensiver Wettbewerb und Ausgaben in der Westregion

Der Kampf in der Westregion ist noch intensiver geworden, da der amtierende Meister Al-Ahli seinen dritten Titel in Folge anstrebt. Mannschaftskapitän Édouard Mendy erklärte, dass der Verein den Erfolg des letzten Jahres wiederholen wolle und alles tun werde, um seinen Status als größtes Team Asiens zu verteidigen. Unterdessen hat der lokale Rivale Al-Hilal mehr als 200 Millionen Dollar ausgegeben, um die Premier-League-Stars Ollie Watkins, Gabriel Martinelli und Crysencio Summerville zu verpflichten.

Aufgrund der geopolitischen Lage und Sicherheitsbedenken in der Region sind die iranischen Vertreter jedoch gezwungen, ihre Heimspiele auf neutralem Boden auszutragen. Dennoch versuchen die Golf-Clubs, ihre Dominanz in der Westregion des Wettbewerbs aufrechtzuerhalten, trotz des starken Widerstands traditioneller Größen aus Japan und Südkorea in der Ostzone.

Zentrale Begegnungen des ersten Spieltags

In der ersten Runde des Wettbewerbs reist Al-Nassr zum Auswärtsspiel gegen den Al Ain FC aus den VAE, während Al-Ahli den usbekischen Verein Pakhtakor zu Hause empfängt. Auch die iranischen Teams Esteghlal und Tractor werden ihre Spiele auf neutralem Boden austragen. Nach der Gruppenphase ziehen die acht besten Teams jeder Region in das Achtelfinale ein, um den Kampf um den kontinentalen Thron fortzusetzen.