Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026

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Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026

Francesco Totti, die legendäre Ikone des italienischen Fußballs und von AS Rom, äußerte sich über Eldor Schomurodow, den Kapitän und besten Torschützen der usbekischen Nationalmannschaft. Der usbekische Stürmer, der heute in der türkischen Liga und bei der Weltmeisterschaft glänzt, hinterließ bei Totti während seiner Zeit in Rom einen positiven Eindruck.

Zamin.uz präsentiert die Details der Anerkennung durch die italienische Legende und Schomurodows aktuellen großen Erfolg.

Francesco Totti: „Ein Spieler, der sich voll und ganz dem Spiel hingibt“

Als er von Journalisten gefragt wurde, welchen Eindruck Eldor Schomurodow bei ihm hinterlassen habe, antwortete die lebende Legende von AS Rom, Francesco Totti:

„Ich erinnere mich an Schomurodow als einen Spieler, der sich jedes Mal, wenn er die Chance bekommt, voll und ganz dem Spiel hingibt.“

Schwierigkeiten in Rom und Mourinhos Ungerechtigkeit

Eldor Schomurodows Zeit auf der Apenninen-Halbinsel war nicht einfach. Nach seinen Stationen bei Maschal, Bunyodkor und Rostow wechselte er 2020 in die italienische Serie A.

  • Erfolgreicher Start: Bereits in seiner Debütsaison erzielte Schomurodow 8 Tore für den ältesten Verein Italiens, den CFC Genua, was die Aufmerksamkeit des Hauptstadtklubs AS Rom auf ihn lenkte.

  • Ersatzbank: Nachdem er sich bei den Römern zu beweisen begann, wurde Schomurodow nach der Ankunft des teuren Stürmers Tammy Abraham zum Ersatzspieler degradiert.

  • Mourinhos Wahl: José Mourinho, der damals AS Rom trainierte, gab dem Star, der vom FC Chelsea kam, ständige Spielpraxis. Der usbekische Stürmer erhielt von Mourinho selbst in Zeiten hoher Motivation und Fitness nur wenige Chancen und wurde oft nur für wenige Minuten eingewechselt.

  • Leihzeit: Infolgedessen wurde Eldor zunächst an Spezia und dann an Cagliari unter Claudio Ranieri ausgeliehen, wo er zu einer der Schlüsselfiguren des Teams wurde.

Nach einem Trainerwechsel im Sommer 2025 entschied sich Schomurodow jedoch für einen Wechsel in die türkische Liga.

Triumph in der Türkei und das Super-Tor bei der WM 2026

Die türkische Süper Lig, die unter den europäischen Ligen immer stärker wird, wurde für Schomurodow zu einer echten Glanzzeit. In seiner Debütsaison bei Istanbul Başakşehir bewies der 31-jährige Stürmer der ganzen Welt, wozu er fähig ist.

  • Status als Torschützenkönig: Eldor erzielte in seiner ersten Saison in der türkischen Liga 22 Tore.

  • Effektivster Spieler: Mit dieser Bilanz wurde er als Torschützenkönig der Süper Lig und effektivster Spieler des Wettbewerbs ausgezeichnet.

Schomurodow setzte seine Tradition, in jedem Wettbewerb zu treffen, auch bei der Weltmeisterschaft 2026 fort. Sein Tor gegen die Demokratische Republik Kongo (DRK) wurde als schönstes Tor der WM-Gruppenphase ausgezeichnet.

Eldor Schomurodows Weg in Italien und der Türkei

Verein / Wettbewerb

Ergebnisse und Statistiken

CFC Genua (Italien)

8 Tore in der Debütsaison

AS Rom (Italien)

Meist auf der Bank nach der Ankunft von Tammy Abraham und während der Mourinho-Ära

Istanbul Başakşehir (Türkei)

Torschützenkönig und effektivster Spieler der Süper Lig mit 22 Toren

Weltmeisterschaft 2026

Erzielte das schönste Tor der Gruppenphase gegen die DRK

Francesco TottiEldor ShomurodovAS RomaJosé MourinhoUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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