Gianluca Mancini: „Die Weltmeisterschaft zu sehen, macht mich depressiv“

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Gianluca Mancini: „Die Weltmeisterschaft zu sehen, macht mich depressiv“

Gianluca Mancini, Verteidiger von AS Roma und der italienischen Nationalmannschaft, gab zu, dass er die Qualifikationsspiele für die WM 2026 kaum verfolgt. Laut dem Spieler hat das erneute Fehlen Italiens beim Weltcup ihn schwer getroffen.

Derbyderbyderby.it Wie die Publikation berichtet, sagte Mancini, dass das Ansehen von Weltmeisterschaftsspielen starke negative Emotionen in ihm auslöse. Daher beschränkt sich der Spieler darauf, Torzusammenfassungen statt ganzer Spiele zu verfolgen.

„Ich schaue die WM-Spiele nicht, weil ich sofort depressiv werde. Ich sehe mir nur die Tore an. Ich möchte unbedingt dort spielen“, sagte der italienische Verteidiger.

Mancinis Worte spiegeln die allgemeine Niedergeschlagenheit in der italienischen Fußballgemeinschaft wider, da die vierfachen Weltmeister, die „Squadra Azzurra“, erneut nicht auf der größten Bühne des Fußballs vertreten sind.

Die italienische Nationalmannschaft trat in einem entscheidenden Play-off der WM-Qualifikation 2026 gegen Bosnien und Herzegowina an. Das spannende und dramatische Spiel ging ins Penaltyschießen über, in dem der Gegner präziser agierte und sich das Ticket für die WM sicherte.

Damit hat Italien zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft verpasst. Zuvor gelang dem Team bereits nicht die Qualifikation für die Turniere 2018 und 2022.

Dieses Ergebnis ist ein schwerer Schlag für ein Land mit einer so reichen Fußballgeschichte, einer starken Liga und Millionen von Fans. Gianluca Mancini verbarg nicht seinen Traum, in Zukunft mit der Nationalmannschaft an diesem Turnier teilzunehmen, anstatt es nur von außen zu verfolgen.

Gianluca ManciniAS RomaItalienBosnien und Herzegowina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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