Der englische Klub Liverpool setzt seine Suche nach einem neuen Star fort, der seinen legendären Stürmer Mohamed Salah nach dessen Abgang adäquat ersetzen kann. Die Merseysider haben derzeit Bradley Barcola im Visier, dessen Zukunft bei Paris Saint-Germain (PSG) ungewiss ist. Laut Goal.com erhöht die Situation des 23-jährigen Flügelspielers in Paris die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels in die englische Premier League. Dies berichtet Goal.com .

Bradley Barcola nimmt derzeit mit der französischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil. Auf einer Pressekonferenz während des Turniers betonte er, dass er nicht wisse, was nach dem Ende des Wettbewerbs passieren werde. Dies deutet darauf hin, dass der Spieler die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit der PSG-Führung gestoppt hat und mit seiner Spielzeit im Verein nicht voll zufrieden ist.

Konkurrenz und unerwartete Hindernisse in Paris

Als Barcola 2023 von Lyon nach Paris wechselte, wurde erwartet, dass er einer der Hauptleistungsträger des Teams werden würde. In seiner Debütsaison zeigte er mit 14 Torbeteiligungen eine gute Leistung. Doch nach dem Abgang von Kylian Mbappé verpflichtete die PSG-Führung Stars wie Désiré Doué und später Khvicha Kvaratskhelia, um den Angriff weiter zu verstärken. Dies verschärfte den Konkurrenzkampf für Bradley Barcola.

Statistiken zufolge verlief die Saison 2024-25 sehr erfolgreich für den Spieler – er erzielte 21 Tore und gab 21 Vorlagen. Dennoch berief ihn Cheftrainer Luis Enrique in wichtigen Spielen, insbesondere im Champions-League-Finale gegen Inter, nicht in die Startelf. In der Saison 2025-26 sanken seine Werte auf 13 Tore und 7 Vorlagen.

Anfield — ein Ort für neue Herausforderungen

Barcola wird als idealer Kandidat für Liverpool angesehen. Nachdem Mohamed Salah am Ende der Saison 2025-26 seine glänzende neunjährige Karriere bei den Merseysidern beendet, benötigt das Team einen schnellen und kreativen Spieler auf dem rechten Flügel. Liverpool hatte zuvor andere Transferziele an PSG verloren, doch nun bietet sich die Gelegenheit, einen Spieler direkt von den Parisern abzuwerben.

Experten sind der Meinung, dass Barcola über die körperliche Verfassung und Technik verfügt, um sich schnell an den englischen Fußball anzupassen. Bei PSG war er oft ein Opfer der Rotation, während ihm bei Liverpool die Rolle als neues Gesicht des Teams und regelmäßige Spielpraxis garantiert werden könnten. Dieser Transfer ist nicht nur wichtig, um die Karriere des Spielers wiederzubeleben, sondern auch, um das Offensivpotenzial von Liverpool zu bewahren.