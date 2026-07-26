Chance für Liverpool und Arsenal: Bradley Barcola verlängert Vertrag bei PSG nicht

Paris Saint-Germain und der französische Nationalspieler Bradley Barcola haben die Verlängerung ihres aktuellen Vertrags abgelehnt. Diese unerwartete Entscheidung hat auf dem Transfermarkt eine großartige Gelegenheit für eine Reihe europäischer Top-Klubs geschaffen, insbesondere für die Premier-League-Vertreter Liverpool und Arsenal. Der 23-jährige talentierte Fußballer hat erklärt, seine Karriere in einer anderen Meisterschaft fortsetzen zu wollen, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von L'Equipe zufolge hat Barcola die Verhandlungen mit der Vereinsführung über einen neuen Vertrag ausgesetzt. Obwohl noch zwei Jahre Vertragslaufzeit verbleiben, plant er bereits seinen Abschied. Diese Situation stellt PSG vor eine schwierige Wahl: Der Klub muss ihn entweder diesen Sommer für eine hohe Ablösesumme verkaufen oder abwarten, bis die Vertragslaufzeit sinkt und sein Marktwert fällt.

Konkurrenz zwischen Liverpool und Arsenal

Laut Daily Mail führt der FC Liverpool derzeit das Rennen um Bradley Barcola an. Die Reds sehen in dem französischen Angreifer einen würdigen Nachfolger für den legendären Mohamed Salah. Da die Zukunft des ägyptischen Superstars ungewiss ist, sollen Barcolas Schnelligkeit und Technik die Offensivabteilung der Reds verstärken.

Auch Arsenals Trainer Mikel Arteta hat Barcola ins Visier genommen, um das Flügelspiel seiner Mannschaft variabler zu gestalten. Die Gunners wollen den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen und mehr Tempo in den Angriff bringen. Der Transfer dürfte jedoch nicht einfach werden, da PSG für seinen Star voraussichtlich mindestens 120 Millionen Euro fordern wird. Dies stellt für jeden Verein eine enorme finanzielle Belastung dar.

Nicht nur aus England, auch aus der Bundesliga gibt es Interesse an Barcola. Insbesondere der FC Bayern München beobachtet die Situation genau. Auch der FC Chelsea war in den Kampf um den Spieler eingestiegen, doch Berichten zufolge hat Barcola einen Wechsel an die Stamford Bridge selbst abgelehnt. Er bevorzugt einen Verein mit einem stabileren Projekt.

Die PSG-Führung hat unterdessen mit den Vorbereitungen auf einen möglichen Abgang des Flügelspielers begonnen. Die Pariser erwägen Yan Diomande von RB Leipzig als adäquaten Ersatz. Sollte der Transfer von Barcola zustandekommen, könnte dies einer der teuersten und spektakulärsten Deals des kommenden Sommer-Transferfensters werden. Vorerst konzentriert sich der Spieler voll und ganz auf seine Einsätze für die französische Nationalmannschaft.