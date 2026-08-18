Liverpool holt zwei talentierte Fußballer vom Pariser Klub

Liverpool, einer der Spitzenklubs der englischen Premier League, hat im Sommer-Transferfenster einen entscheidenden Schritt gemacht und sich mit dem Flügelspieler von Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt. RMC-Sport-Journalist Fabrice Hawkins meldete die Nachricht. Der Transfer ist ein wichtiger Teil des Plans von Cheftrainer Andoni Iraola, die Offensive der Mannschaft zu verjüngen und ihr mehr Tempo zu verleihen. Goal.com berichtet .

Laut RMC Sport hat der 18-jährige senegalesische Nationalspieler einen finanziellen Fünfjahresvertrag mit Liverpool genehmigt. Zuvor hatte der Klub bereits Víctor Muñoz von Osasuna verpflichtet. Obwohl auch Borussia Dortmund und andere deutsche Spitzenklubs Interesse an dem jungen Talent gezeigt haben, möchte der Spieler selbst in der englischen Premier League auflaufen.

Der junge Spieler absolvierte in der vergangenen Saison unter Luis Enrique 29 Einsätze und erzielte drei Tore, hatte bei Paris Saint-Germain jedoch Schwierigkeiten, sich einen festen Platz in der Startelf zu sichern. Grund dafür war die Konkurrenz durch erfahrene Akteure wie Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia. Dennoch zog sein Potenzial die Aufmerksamkeit des englischen Klubs auf sich.

Ein riesiges Angebot für Bradley Barcola

Parallel zum Mbaye-Transfer hat Liverpool auch die Bemühungen um einen weiteren führenden Flügelspieler des Pariser Klubs, Bradley Barcola, deutlich intensiviert. Der Klub aus Merseyside hat Paris Saint-Germain ein neues und verbessertes Angebot in Höhe von 135 Millionen Euro für den 23-jährigen Franzosen unterbreitet. Die Vereinsführung ist entschlossen, den Spieler zu verpflichten, den sie schon seit langer Zeit beobachtet.

Bekanntlich war Liverpool nach der Verpflichtung von Alexander Isak für die Rekordsumme von 125 Millionen Pfund im vergangenen Jahr bei finanziellen Fragen zunächst vorsichtiger vorgegangen. Der Einstieg von Amazon-Gründer Jeff Bezos in das Klubkapital hat jedoch die finanziellen Möglichkeiten an der Anfield Road erweitert und ermöglicht ein aktiveres und offensiveres Vorgehen auf dem Transfermarkt. Nun wartet die Mannschaft auf die endgültige Antwort von Paris-Saint-Germain-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

Die Haltung des Cheftrainers und die Pläne der Pariser

Paris-Saint-Germain-Cheftrainer Luis Enrique beantwortete Fragen zur Zukunft der Spieler auf Pressekonferenzen knapp und erklärte, dass er bis zum Ende des Transferfensters nicht über dieses Thema sprechen werde. Beide Spieler — Mbaye und Barcola — standen nicht im Kader für die Partie gegen Lens, obwohl sie beim UEFA-Supercup-Spiel gegen Aston Villa auf der Bank gesessen hatten.

Der Pariser Klub scheint sich bereits auf den möglichen Abgang der beiden Spieler vorbereitet zu haben. Der französische Verein hat mit den Verpflichtungen von Ferran Torres aus Barcelona und Mika Godts von Ajax begonnen, den Kader für die nächste Generation zu formen. Liverpool steht kurz davor, einen der spektakulärsten Transfers des Transferfensters zu realisieren.