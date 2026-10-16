Alex Pereira äußert sich bewegend nach der Niederlage seiner Schwester bei der UFC-Qualifikation

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Alex Pereira äußert sich bewegend nach der Niederlage seiner Schwester bei der UFC-Qualifikation

Der UFC-Star und ehemalige Doppel-Champion Alex Pereira seine Schwester Aline Pereiranach ihrer Niederlage beim Qualifikationsturnier von Dana White — Dana White's Contender Series (DWCS) reagierte auf das Ergebnis.

Aline stieg in einem dramatischen Kampf um einen UFC-Vertrag gegen einen Weltklasse-Star im Muay-Thai in das Octagon. Obwohl sie den Kampf nicht gewinnen konnte, würdigte ihr berühmter Bruder ihren Mut sehr.

«Ich bin stolz auf dich»: Die bewegenden Worte von Alex Pereira

Der brasilianische UFC-Kämpfer teilte auf seinen Social-Media-Kanälen aufmunternde Worte für seine Schwester:

  • Anerkennung von Entschlossenheit und Mut: «Ich bin stolz auf dich, meine Schwester. Du bist gegen eine der besten Athletinnen der Welt angetreten und hast trotz deiner geringen MMA-Erfahrung enorme Fortschritte, Entschlossenheit und Mut gezeigt;

  • Das Ergebnis schmälert nicht die Arbeit: Zwar hast du das gewünschte Ergebnis nicht erreicht, aber das schmälert deine harte Arbeit in keiner Weise. Ich konnte in den letzten Jahren nicht aktiv an deinem Training teilnehmen, aber ich glaube, das hat dir geholfen, deinen eigenen Weg zu finden und unabhängig zu wachsen;

  • Fazit: Ein einzelner Kampf definiert nicht das wahre Niveau eines Athleten. Du hast gezeigt, dass du absolut das Zeug dazu hast, auf höchstem Niveau zu kämpfen. Gib nicht auf, arbeite weiter! Als dein Bruder bin ich immer stolz auf dich», schrieb Pereira.

Das Aufeinandertreffen der Champions im Octagon

Dieser Kampf im Rahmen der DWCS stieß bei Kampfsportfans auf großes Interesse:

  • Status der Gegnerinnen: In dem Duell traf Aline Pereira, die als Champion der Karate Combat Liga gilt, auf die bekannte Muay-Thai-Meisterin der Promotion ONE FC Smilla Sundell und lieferte sich ein hartes Gefecht;

  • Kampfende: Die Schwedin Sundell gewann nach drei Runden einstimmig nach Punkten und sicherte sich die Chance auf einen UFC-Vertrag.

Obwohl Aline Pereira erst vor Kurzem zum professionellen Mixed Martial Arts gewechselt ist, zeigte ihr Widerstand gegen eine so starke Gegnerin, dass sie in Zukunft ihren Platz in den großen Ligen finden kann.

Aline PereiraDana White's Contender SeriesSmilla SundellONE FCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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