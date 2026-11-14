Dana White äußert sich zum Konflikt zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili

UFC-Chef Dana White äußerte sich zu den bekannten Kämpfern Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov und betonte, dass nicht nur die Athleten selbst, sondern auch die Turnierveranstalter für den entstandenen Konflikt und die Schlägerei verantwortlich seien. Seiner Meinung nach hätten die Turnierverantwortlichen solche potenziellen Zusammenstöße im Voraus berücksichtigen müssen.

RAF-Turniere und Sicherheitsprobleme

Laut Informationen, die vom Account FREAK.MMA im sozialen Netzwerk X verbreitet wurden, kritisierte Dana White, dass solche Unruhen immer häufiger vorkommen.

„Wo auch immer Khabibs gesamtes Team auftaucht, beginnen normalerweise die Streitereien. Das Gleiche passiert mit Khamzat und anderen Jungs. Bei RAF-Turnieren schlägt sich fast bei jeder Veranstaltung jemand“, — sagte der UFC-Präsident.

White betonte, dass die Turniervertreter längst hätten lernen müssen, solche unangenehmen Vorfälle zu verhindern, da es bereits zuvor mehrere ähnliche Zwischenfälle gegeben habe.