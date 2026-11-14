Dana White äußert sich zum Konflikt zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili
UFC-Chef Dana White äußerte sich zu den bekannten Kämpfern Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov und betonte, dass nicht nur die Athleten selbst, sondern auch die Turnierveranstalter für den entstandenen Konflikt und die Schlägerei verantwortlich seien. Seiner Meinung nach hätten die Turnierverantwortlichen solche potenziellen Zusammenstöße im Voraus berücksichtigen müssen.
RAF-Turniere und Sicherheitsprobleme
Laut Informationen, die vom Account FREAK.MMA im sozialen Netzwerk X verbreitet wurden, kritisierte Dana White, dass solche Unruhen immer häufiger vorkommen.
„Wo auch immer Khabibs gesamtes Team auftaucht, beginnen normalerweise die Streitereien. Das Gleiche passiert mit Khamzat und anderen Jungs. Bei RAF-Turnieren schlägt sich fast bei jeder Veranstaltung jemand“, — sagte der UFC-Präsident.
White betonte, dass die Turniervertreter längst hätten lernen müssen, solche unangenehmen Vorfälle zu verhindern, da es bereits zuvor mehrere ähnliche Zwischenfälle gegeben habe.
Details zum Konflikt
Informationen
Hauptbeteiligte
Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov
Kritiker
UFC-Chef Dana White
Hauptvorwurf
Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen durch die Organisatoren des RAF-Turniers
Bewertungskriterium
Solche Konflikte wirken sich negativ auf das Image des Sports aus
„Das bringt niemals Vorteile“
Obwohl viele glauben, dass solche Konflikte zusätzliche PR und Interesse für eine Liga oder ein Turnier wecken könnten, wies Dana White diese Ansicht entschieden zurück. Seiner Meinung nach führen solche Schlägereien und Meinungsverschiedenheiten außerhalb des Sports niemals zu guten Ergebnissen und nützen niemandem.
Dieser Vorfall hat die Frage der Sicherheit in der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) und der Kontrolle des Verhaltens von Athleten bei öffentlichen Veranstaltungen erneut auf die Tagesordnung gesetzt.
Was glauben Sie, welche Maßnahmen sollten Turnierveranstalter ergreifen, um solche Konflikte zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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