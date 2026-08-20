Wie beantwortete Dana White die Frage nach Chimaevs Rückkehr?

UFC-Präsident Dana White nannte kein genaues Datum für Khamzat Chimaevs nächsten Kampf. Seinen Aussagen zufolge wird Chimaevs Name bei der Planung kommender Kämpfe immer berücksichtigt, doch weder sein nächster Gegner noch sein Rückkehrdatum wurden bislang offiziell bekannt gegeben.

Khamzat Chimaevs Rückkehr bleibt ungewiss

Dana White vermied es, für Klarheit über Khamzat Chimaevs nächsten Kampf zu sorgen. Der UFC-Präsident bestätigte, dass der ehemalige Champion für UFC 333 im Gespräch ist, doch weder ein Gegner noch ein Kampf wurden bislang offiziell festgelegt.

Chimaev erklärte unterdessen öffentlich, dass er kampfbereit sei, und wandte sich an Dana White. Im Mai verlor er seinen Mittelgewichts-Championship-Gürtel an Sean Strickland, nachdem er bei UFC 328 einen engen Kampf durch geteilte Kampfrichterentscheidung verloren hatte.

Kehrt Chimaev im Oktober ins Octagon zurück?

Die derzeit am häufigsten diskutierte Option ist UFC 333, das am 24. Oktober in Abu Dhabi stattfindet. Nach Whites Aussage ist Chimaevs Teilnahme an diesem Event jedoch noch nicht garantiert.

„Das habe ich nicht gesehen. Ja, natürlich wird sein Name immer berücksichtigt, wenn wir über Kämpfe sprechen. Genau wie der Name jedes anderen Kämpfers im gesamten Kader. In einer idealen Welt sollte jeder Kämpfer drei Kämpfe pro Jahr bestreiten.“

UFC 333 ist offiziell für den 24. Oktober in der Etihad Arena in Abu Dhabi angesetzt. Für die Main Card wurden die Titelkämpfe Alexander Volkanovski gegen Movsar Evloev sowie Petr Yan gegen Merab Dvalishvili angekündigt.

Rückkampf gegen Strickland bleibt möglich

Chimaev hat den Wunsch geäußert, in einem Rückkampf gegen Sean Strickland den Mittelgewichtstitel zurückzugewinnen. Angesichts der Genesungsphase des amtierenden Champions und der noch nicht endgültig zusammengestellten UFC-333-Card ist dieser Rückkampf für das Oktober-Event jedoch bislang nicht bestätigt.

Chimaevs Fans müssen daher weiter warten. Er könnte in Abu Dhabi ins Octagon zurückkehren, doch Dana White hat dies bislang nicht offiziell zugesagt.

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Die wichtigste Frage lautet nun: Gegen wen könnte Chimaev zurückkehren?

Chimaev macht keinen Hehl aus seinem Kampfwunsch, während die UFC-Führung ihn als mögliche Option in Betracht zieht. Allerdings sind noch nicht alle Fragen beantwortet.

Sollte Chimaev für UFC 333 angesetzt werden, könnte dies zu einem der größten Ereignisse des Oktober-Events in Abu Dhabi werden.

Sollte Khamzat Chimaev eurer Meinung nach sofort einen Rückkampf gegen Sean Strickland bekommen oder zunächst gegen einen anderen Gegner antreten? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit UFC-Fans auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.