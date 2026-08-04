Dana White deutete es mit einem Wort an: Steht Usman kurz vor der UFC?

Usman Nurmagomedov schlug Archie Colgan beim PFL New York in der ersten Runde k. o. und verteidigte seinen Meisterschaftsgürtel. Da dies der letzte Kampf seines aktuellen Vertrags war, ist der ungeschlagene Leichtgewichts-Champion nun einer der gefragtesten Free Agents im MMA.

Die zentrale Frage lautet nun: Unterschreibt er einen neuen Vertrag bei der PFL oder wechselt er zur UFC, bei der Khabib Nurmagomedov und Islam Makhachev große Erfolge gefeiert haben? Dana Whites kurze, aber bedeutungsvolle Antwort in Belgrad heizte die Spekulationen über das zweite Szenario weiter an.

Dana White wurde eine Frage gestellt

Auf der Pressekonferenz nach dem UFC-Event in Belgrad wurde Dana White gefragt, ob er daran interessiert sei, Usman Nurmagomedov in die Organisation zu holen.

Der UFC-Präsident gab keine lange Erklärung ab:

„Absolut.“

Berichten zufolge gab White diese Antwort mit einem Lächeln. Später reagierte er in den sozialen Medien mit einem Lach-Emoji auf einen Beitrag mit dem Clip. Das bestätigt nicht, dass offizielle Verhandlungen begonnen haben, zeigt aber, dass der UFC-Präsident sein Interesse an dem Kämpfer nicht verheimlicht.

Der Sieg in der ersten Runde steigerte seinen Marktwert

Auch die Art und Weise, wie Usman in die Free Agency wechselte, war von großer Bedeutung. Er feierte nicht einfach nur einen Sieg, sondern verteidigte seinen PFL-Gürtel, indem er den zuvor ungeschlagenen Archie Colgan in der ersten Runde stoppte.

Vor dem Kampf hatte Colgan 13 Siege und eine ungeschlagene Bilanz vorzuweisen und belegte Platz drei der PFL-Leichtgewichtsrangliste. Die Organisation hatte ihn als eine der größten Herausforderungen für den Champion präsentiert.

Nurmagomedov ließ seinem Gegner jedoch kaum Zeit, ins Duell zu finden. Mit präzisen Kicks und Schlagkombinationen brachte er Colgan aus dem Gleichgewicht und zwang den Ringrichter mit weiteren Angriffen zum Abbruch. Nach dem Sieg steht Usmans Profibilanz bei 22:0.

Ist Usman tatsächlich ein Free Agent?

Der Kampf gegen Colgan war der letzte Kampf in Nurmagomedovs aktuellem PFL-Vertrag. Sowohl der Kämpfer selbst als auch die Führung der Promotion hatten dies bereits vor dem Event offen erklärt.

In diesem Sinne ist er nun berechtigt, Angebote für einen neuen Vertrag zu prüfen. Der Status als Free Agent bedeutet jedoch nicht, dass Usman die PFL bereits verlassen oder eine Vereinbarung mit der UFC getroffen hat.

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Usmans nächstes Ziel ist also noch nicht entschieden. Dana Whites „absolut“ war ein Zeichen des Interesses, aber kein unterschriebener Vertrag.

Auch die PFL wird ihren Champion nicht kampflos ziehen lassen

Obwohl die Gerüchte über Usmans Wechsel zur UFC zugenommen haben, hat die PFL die Möglichkeit, ihn zu halten, nicht aufgegeben.

PFL-Manager Jon Martin sagte vor dem Event, dass die Frage eines neuen Vertrags mit dem Champion nach dessen letztem Kampf besprochen werde. Er betonte, dass die Promotion Nurmagomedov halten wolle, die Vereinbarung aber auch finanziell sinnvoll sein müsse.

Damit stehen Usman mindestens zwei große Wege offen:

Bei der PFL bleiben, ein höheres Gehalt erhalten und seinen Championstatus behalten;

Zur UFC wechseln und bei der berühmtesten MMA-Promotion der Welt eine neue Herausforderung beginnen.

Die Entscheidung könnte von mehr als nur vom Geld abhängen. Auch die Qualität der Gegner, der Weg zur Titelchance, die Anzahl der Kämpfe und weitere Vertragsbedingungen könnten entscheidend sein.

Warum ist die UFC-Option so spannend?

Nurmagomedov kämpft im Leichtgewicht. Die 155-Pfund-Division der UFC gilt traditionell als eine der konkurrenzstärksten Gewichtsklassen der Organisation.

Ein Wechsel zur UFC könnte Usman mehrere große Chancen eröffnen:

Kämpfe gegen bekannte Gegner aus der Rangliste;

Die Möglichkeit, sein Niveau vor einem riesigen Publikum zu beweisen;

Die Chance, UFC-Champion zu werden;

Die Möglichkeit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Nurmagomedov-Teams zu schreiben.

Der Aufstieg von Islam Makhachevins Weltergewicht hat die Spekulationen verstärkt, dass sich für Usman im Leichtgewicht ein Weg öffnen könnte. Die UFC ist jedoch nicht verpflichtet, einem neuen Kämpfer sofort einen Titelkampf zu geben – möglicherweise muss er zunächst einen oder mehrere Gegner aus der Rangliste besiegen.

Was sagte Khabib zu den Verhandlungen?

Usmans Cousin und Trainer Khabib Nurmagomedov erklärte nach dem Sieg gegen Colgan, dass die Zukunft des Kämpfers noch offen sei.

Berichten zufolge sagte Khabib, dass in den kommenden Wochen verschiedene Angebote besprochen und anschließend eine Entscheidung getroffen werde. Diese Aussage bestätigt derzeit nicht die Behauptungen, Usman habe heimlich bereits eine vollständige Einigung mit der UFC erzielt.

Vielmehr scheint das Team nicht überstürzen und die günstigsten Bedingungen auswählen zu wollen.

Was könnte Dana Whites Lächeln bedeuten?

White verwendet bei Transferverhandlungen häufig kurze und mehrdeutige Antworten. Deshalb lässt sich sein Lächeln und seine Reaktion in den sozialen Medien auf mehrere Arten deuten:

Die UFC ist bereit, Usman zu kontaktieren. Ein erster Kontakt könnte bereits stattgefunden haben. White setzt die konkurrierende PFL unter Druck. Der UFC-Präsident steigert bewusst das öffentliche Interesse.

Keine dieser Möglichkeiten wurde bisher offiziell bestätigt. Eines ist jedoch klar: Usman Nurmagomedov ist in den Fokus der UFC-Führung gerückt.

Im Leichtgewicht könnte eine neue Kraft entstehen

Usman ist erst 28 Jahre alt, ungeschlagen und amtierender PFL-Champion. Mit dem K.-o.-Sieg gegen Colgan verteidigte er nicht nur seinen Gürtel, sondern ging auch mit der bestmöglichen Ausgangsposition in die Verhandlungen über einen neuen Vertrag.

Die PFL könnte ihm ein lukratives finanzielles Angebot unterbreiten. Die UFC bietet dagegen stärkere Konkurrenz, globale Bekanntheit und einen neuen Weg zum Titel.

Deshalb hatte Dana Whites einziges Wort – „absolut“ – eine größere Bedeutung als eine gewöhnliche Antwort. Die MMA-Welt wartet nun nicht nur darauf, gegen wen Usman als Nächstes kämpft, sondern auch, in welchem Verband er ins Oktagon steigt.

Sollte Usman Nurmagomedov deiner Meinung nach zur UFC wechseln oder als PFL-Champion bleiben? Teile deine Meinung in den Kommentaren und sende den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke an deine Sportfreunde!