Der Titelkampf spitzt sich zu: Neftchi gewinnt in Kokand und übernimmt die Tabellenführung

Im Rahmen des 24. Spieltags der usbekischen Superliga lieferten sich die beiden rivalisierenden Teams aus dem Ferganatal, Kokand-1912 und der aus Fergana stammende Verein Neftchi ein Derby, das den Zuschauern ein unvergessliches Drama bot. In der Begegnung im Zentralstadion von Kokand feierten die Gäste aus Fergana einen 4:2-Comeback-Sieg.

Nach diesem wichtigen Erfolg kommt Neftchi nun auf 55 Punkte, überholt Pakhtakor (52 Punkte) in der Tabelle und übernimmt die alleinige Führung im Titelrennen.

Ein echtes Torfestival und ein Platzverweis im Derby

Das Spiel begann in sehr hohem Tempo und mit einer offensiven Ausrichtung:

Früher Schlagabtausch: In der 11. Minute eröffnete der Stürmer der Gastgeber, Toma Tabatadze, den Torreigen, doch nur drei Minuten später (14. Minute) stellte Zoran Marušić den Ausgleich wieder her.

Spannung in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause brachte Nurmuhammad Abduganiyev die Gäste in der 48. Minute in Führung, doch bereits in der 50. Minute glich Shahzod Akramov zum 2:2 aus.

Doppelpack und Unterzahl: In der 58. Minute schnürte Marušić seinen Doppelpack und brachte Neftchi erneut in Führung. Doch nur eine Minute später (59. Minute) sah Torschütze Nurmuhammad Abduganiyev die Rote Karte und musste das Feld verlassen.

Kuaos Schlusspunkt: Die in Unterzahl spielenden Gäste igelten sich nicht ein – in der 86. Minute erzielte Koffi Kouao nach einem Konter den Treffer zum 4:2-Endstand.

Spielbericht:

Superliga. 24. Spieltag

Kokand-1912 — Neftchi 2:4

Kokand, Zentralstadion

Tore: Toma Tabatadze (11.), Shahzod Akramov (50.) — Zoran Marušić (14., 58.), Nurmuhammad Abduganiyev (48.), Koffi Kouao (86.).

Kokand-1912: Rahim Davronov, Jasur Yoqubov, Shota Gvazava (Muhriddin Pazildinov, 82.), Shohrux Gadoyev, Zafar Hakimov (Asliddin Toshtemirov, 62.), Shahzod Akramov (Shohrux Mahmudhojiyev, 74.), Iqbol Malikjonov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Toma Tabatadze (Javohir Husanov, 62.), Elbek Yo‘lchiyev, Muhammadanas Hasanov (Akbar O‘ktamov, 82.).

Neftchi: Akbar To‘rayev, Vladimir Yovović (Abror Ismoilov, 64.), Xurshid G‘iyosov (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 74.), Asilbek Jumayev (Anvar G‘ofurov, 64.), Nurmuhammad Abduganiyev, Muhsin Ubaydullayev, Alisher Odilov (Bilol Toshmirzayev, 82.), Zoran Marušić (Stipe Perica, 74.), Farrux Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinio.

Gelbe Karte: Shahzod Akramov (38.).

Platzverweis: Nurmuhammad Abduganiyev (59.).

Die Spannung im Titelkampf erreicht ihren Höhepunkt

Nach diesem Sieg richtet sich alle Aufmerksamkeit auf den direkten Konkurrenten in der Tabelle. Pakhtakor steht nun vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe gegen den Tabellendritten Navbahor aus Namangan. Das Saisonfinale, in dem jeder Punkt Gold wert ist, wird immer intensiver.