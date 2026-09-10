Andijan besiegt Kokand-1912 in der 90.+1 Minute: Tore, die das Stadion zum Beben brachten!

Usbekische SuperligaDer 21. Spieltag bot das lang ersehnte, kompromisslose und intensive Tal-Derby. Andijan empfing einen seiner ewigen Rivalen, den Klub Kokand-1912, und bewies am Ende des Spiels wahren Siegeswillen, um ein 2:1-Super-Comeback perfekt zu machen. Obwohl die Gäste früh in Führung gingen und diese lange hielten, glichen die „Adler“ in der 76. Minute aus und sicherten sich den Sieg in der Nachspielzeit. Dieser Erfolg brachte Andijan wichtige Punkte in der Tabelle und verschärfte die gefährliche Lage von Kokand am Tabellenende.

Welche Aktionen der Legionäre veränderten den Spielverlauf, welchen Effekt hatten die Trainerwechsel und wie sieht die Situation der Teams in der Tabelle nun aus? Am Ende des Artikels präsentieren wir alle Details zu den dramatischsten Momenten des Derbys und den Zukunftsaussichten der Mannschaften.

Derby-Chronologie: Der Treffer in der 18. Minute und das Comeback in letzter Sekunde

Das dramatische Aufeinandertreffen in der „Bobur Arena“ stellte die Nerven der Fans beider Seiten auf die Probe:

Nimelis schnelles Tor: Das Spiel begann mit aktiven Angriffen der Gäste, und in der 18. Minute erzielte der Stürmer von Kokand-1912, Silvanus Nimeli, den Führungstreffer für Kokand;

Der lang anhaltende Druck der Gastgeber: Nach dem Rückstand drängte Andijan als geschlossene Mannschaft nach vorne, doch aufgrund der disziplinierten Defensive von Kokand konnte Andijan lange Zeit nicht ausgleichen;

Wichtige Antwort von Turdimurodov: In der 76. Minute zahlte sich der unermüdliche Druck aus — Rustam Turdimurodov traf zum 1:1-Ausgleich;

Der Siegtreffer in der 90.+1 Minute: In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Imeda Ashortia das zweite Tor für Andijan und versetzte das gesamte Stadion in Ekstase.

„Das sind nicht nur drei Punkte, sondern der wahre Wille einer Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde gekämpft hat, und ihre Standhaftigkeit vor den eigenen Fans“, so die Fußballkommentatoren.

Aufstellungen und Trainer-Schachzug: Die Einwechslung, die zum Sieg führte

Beide Trainerstäbe nahmen während des Spiels taktische Änderungen vor:

Aufstellung Andijan: Adhamov, Abdumajidov, Holdorkhonov (Abdumannopov, 59), Komilov (Sulaymonov, 73), Chalasan, Turgunboyev (Ashortia, 59), Temirov, Ismonaliyev, Toirov, Boake, Turdimurodov;

Aufstellung Kokand-1912: Davronov, Yakubov, Salimov, Sidikov, Gvazava, Nimeli, Yoldoshev, Akramov, Malikjonov, Gulyamov, Khasanov (Khusanov, 66);

Ashortias „Joker“-Rolle: Der Legionär Imeda Ashortia, der in der 59. Minute für Turgunboyev kam, brachte neues Tempo ins Spiel und wurde zum Helden des Sieges, indem er in der letzten Minute traf;

Gelbe Karten: In dem hitzigen Duell wurden auf Seiten von Andijan Holdorkhonov (45. Minute) und Toirov verwarnt.

Tabellensituation: Wer ist aufgestiegen, wer ist in Gefahr?

Dieses emotionale Spiel beeinflusste die Platzierungen der Teams in der Tabelle wie folgt:

Andijans Platzierung: Nach dem wichtigen Sieg erhöhte Andijan sein Punktekonto auf 30 , und festigte den 8. Tabellenplatz;

Kokand-1912 in der Gefahrenzone: Durch die Niederlage in letzter Sekunde bleibt Kokand mit 20 Punkten auf dem 13. Platz und muss den Kampf um den Klassenerhalt in der Superliga weiter intensivieren.

Die Intensität des Tal-Fußballs und zukünftige Kämpfe

Dieses Spiel in der „Bobur Arena“ bewies erneut, dass Tal-Derbys im usbekischen Fußball immer eine einzigartige Kraft und Dramaturgie besitzen. Dass Andijan, das bis zur 76. Minute zurücklag, die Kraft fand, den Sieg im letzten Angriff zu erzwingen, zeugt vom starken Charakter des Klubs. Umgekehrt legte der Konzentrationsverlust von Kokand-1912 in den letzten Minuten, nachdem sie fast das gesamte Spiel geführt hatten, ernsthafte Probleme in der Defensive offen. Je näher die letzten Runden der Superliga rücken, desto wertvoller wird jeder Punkt, und solche Siege sind entscheidend für das Schicksal der Teams in dieser Saison.

Glauben Sie, dass Andijans Sieg in letzter Minute den Aufstieg in höhere Tabellenregionen einleiten kann? Hätte Kokand-1912 den Sieg retten können, wenn sie in den letzten Minuten nicht die Konzentration verloren hätten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des hitzigen Derbys mit allen Fußballfans und Ihren Freunden aus Andijan und Kokand!