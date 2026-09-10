Islom Ismoilov spricht nach dem gestrigen Drama gegen Surxon Klartext

Usbekische Superliga In der 21. Runde sicherte sich der Tabellenführer, der FK Neftchi aus Fergana, durch einen 2:1-Heimsieg gegen Surxon aus Termiz wertvolle 3 Punkte. Das Spiel verlief für die Gastgeber jedoch deutlich schwieriger und nervenaufreibender als erwartet: Nach einer 2:0-Führung gerieten die Spieler aus Fergana unter massiven Druck und sahen sich einem starken Widerstand des Gegners gegenüber. Nach dem Schlusspfiff nahm Neftchi-Cheftrainer Islom Ismoilov an der Pressekonferenz teil und klärte offen über die Gründe für die Schwierigkeiten des Teams, die Verletzung des Torschützen zum 1:0, Vladimir Jovović, sowie die Zukunft der neu verpflichteten brasilianischen Legionäre auf. Warum stellte Neftchi auf eine Fünferkette um, ist den Neuzugängen ein Stammplatz garantiert und suchte Ismoilov Ausreden beim Zustand des Platzes? Am Ende des Artikels präsentieren wir Ihnen alle Details zur Hauptintrige – dem Prinzip des harten Wettbewerbs, das der Stab von Neftchi vor der AFC Champions League Elite gewählt hat, sowie das Fazit des Teams.

Der Kampfgeist von Surxon und Fehler unter Druck

Islom Ismoilov gab zu, dass der Gegner trotz seines jungen Alters einen extrem ernsthaften Kampf bot:

Stärke des Gegners und Gefahr für die Spitzenreiter: Der Trainer betonte, dass die vorherigen Spiele von Surxon analysiert wurden, wobei er feststellte, dass sie gegen PakhtakorPunkte holten und auch Navbahor in Namangan stark unter Druck setzten;

Psychologischer Druck nach dem 2:0: Nach der 2:0-Führung kassierten die Spieler aus Fergana zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Gegentor, was aufgrund des Drucks, das Ergebnis zu halten, zu Fehlern führte und den Spielfluss unterbrach;

Keine Ausreden für den Platz: Auf die Frage nach der Qualität des Platzes antwortete der Trainer bestimmt: „Beide Mannschaften haben auf demselben Platz gespielt. Wir haben absolut kein Recht, den Platz als Ausrede zu benutzen.“

„Wir konnten trotzdem nicht so spielen, wie wir wollten. Eigentlich haben wir nicht schlecht angefangen, aber durch Fehler entstand ein unnötiger Druck auf unsere Spieler. Dennoch haben die Jungs bis zum Ende gekämpft und den schwierigen Sieg über die Zeit gerettet“, gab Islom Ismoilov zu.

Zustand von Jovović und die Fünferkette-Taktik

Der Trainer enthüllte auf der Pressekonferenz wichtige Informationen zu Kaderänderungen und Verletzungen:

Das Problem bei Vladimir Jovović: Der montenegrinische Mittelfeldspieler, der das erste Tor erzielte, wurde vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt; laut Ismoilov erlitt der Spieler eine Muskelzerrung, die endgültige Diagnose wird nach einer medizinischen Untersuchung feststehen;

Defensivtaktik: Das Spiel mit 5 Verteidigern am Ende war kein Plan für zukünftige Spiele, sondern eine erzwungene Entscheidung aufgrund der starken Erschöpfung von Abror Ismoilov und dem Ziel, Anvar Gafurov Spielpraxis von der Bank zu geben.

Strenge Anforderungen an die neuen Brasilianer vor der ACL

Das wichtigste Thema, das viele Fans aus Fergana und Sportexperten interessiert, ist, wie schnell sich die zwei neuen brasilianischen Legionäre, die vor den ACL-Spielen zu Neftchi gestoßen sind, in die Mannschaft integrieren und ob sie einen Stammplatz erhalten werden. Das wichtigste Fazit ist,dass Islom Ismoilov klarstellte, dass es für die Brasilianer keine Privilegien geben wird und niemandem im Team ein Platz garantiert ist. Da sie einige Zeit nicht am Mannschaftstraining teilgenommen haben und nur individuell trainierten, wird der Stab sie nach einem speziellen Plan an das Mannschaftsspiel anpassen. Ismoilov betonte, dass unabhängig von Name oder Status nur der Spieler auf dem Platz stehen wird, der im Training hart arbeitet und den internen Wettbewerb gewinnt. Ein solch gesundes Umfeld wird Neftchi dabei helfen, sowohl in der Superliga als auch in der ACL um hohe Ergebnisse zu kämpfen.

Glauben Sie, dass Neftchi die richtigen Lehren aus den Fehlern im Spiel gegen Surxon ziehen und in den kommenden ACL-Spielen eine überzeugende Leistung zeigen kann? Können die neu hinzugekommenen brasilianischen Legionäre den Angriff des Teams verstärken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über den Weg von Neftchi zur Meisterschaft mit Ihren Freunden und Fußballbegeisterten!