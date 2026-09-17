Navbahor dreht Rückstand zweimal und gewinnt mit Kampfgeist gegen Dinamo

Im Rahmen des 22. Spieltags der usbekischen Superliga wurde den Fans des Fußballs im „Markaziy“-Stadion in Namangan eines der hellsten, dramatischsten und torreichsten Spiele des Jahres geboten. Navbahor, das wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft und die Top-3 sammelte, empfing vor heimischer Kulisse das kompromisslose Dinamo aus Samarkand. Die Begegnung begann von den ersten Minuten an offen und mit hoher Intensität: Aziz Amonov und Jaloliddin Jumaboyev brachten die Gäste aus Samarkand zweimal in Führung und brachten die Gastgeber in eine schwierige Lage.

Doch die Mannschaft aus Namangan bewies echten Kampfgeist und Charakter und drehte das Schicksal der Partie noch vor der Pause komplett. Shohruh Abdurahmonov wurde mit einem Doppelpack zum Helden des Spiels, während Verteidiger Giorgi Jgerenaya mit seinem wichtigen Treffer das Pendel zugunsten der Gastgeber ausschlagen ließ. Am Ende sicherte sich Navbahor einen 3:2-Sieg, erhöhte das Punktekonto auf 44 und festigte den 3. Tabellenplatz.

Wie kam es zu diesem Torregen in der ersten Halbzeit, wird Navbahor zum Favoriten im Rennen um die Medaillen und wie kritisch ist die Lage für Dinamo in der Superliga nach diesem Punktverlust?

„5 Tore und ein doppeltes Comeback“: Die Chronologie des dramatischen ersten Durchgangs

Der Ablauf der Tore und Wendepunkte im „Markaziy“-Stadion:

7. Minute — Schnelles Tor durch Aziz Amonov (0:1): Dinamo begann das Auswärtsspiel aggressiv, der Anführer aus Samarkand eröffnete den Torreigen und schockte die Fans in Namangan;

21. Minute — Die Antwort von Shohruh Abdurahmonov (1:1): Die „Falken“ erhöhten den Druck, Abdurahmonov stellte den Ausgleich wieder her und versetzte das Stadion in Ekstase;

25. Minute — Kalte Dusche durch Jaloliddin Jumaboyev (1:2): Nur 4 Minuten später nutzte Dinamo-Verteidiger Jumaboyev eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und brachte sein Team erneut in Führung;

39. Minute — Jgerenayas wichtiger Treffer (2:2): Die Gastgeber wollten sich nicht geschlagen geben und glichen nach einer Standardsituation durch einen präzisen Schuss des georgischen Legionärs Giorgi Jgerenaya erneut aus;

41. Minute — Abdurahmonovs Sieg-Doppelpack (3:2): Keine zwei Minuten später erzielte Shohruh Abdurahmonov seinen zweiten Treffer und setzte den Schlusspunkt unter das fantastische Comeback von Navbahor.

Superliga-Tabelle: Der Schritt auf Platz 3 und die Krise von Dinamo

Die Platzierungen der Teams nach dem 22. Spieltag:

Navbahor (44 Punkte, 3. Platz): Mit den wichtigen drei Punkten wahrten die Namanganer den Abstand zu ihren Verfolgern im Kampf um die Bronzemedaillen und die Qualifikation für die AFC Champions League;

Dinamo (30 Punkte, 9. Platz): Trotz des heftigen Widerstands mussten die Schützlinge von Vadim Abramov eine weitere Niederlage hinnehmen und befinden sich in der unteren Tabellenhälfte in der Nähe der Gefahrenzone;

Fouls und Gelbe Karten: In der hart umkämpften Partie zeigte der Schiedsrichter insgesamt 6 Spielern die Gelbe Karte, darunter auch dem Torhüter der Gastgeber, O‘tkir Yusupov, und Jgerenaya.

Taktische Analyse: Der Wille der Gastgeber und die Rolle der Einwechselspieler

ExpertenFazit zum 3:2-Spiel:

Abdurahmonovs Sternstunde: Shohruh Abdurahmonov, der zwischen zentralem Mittelfeld und Angriff agierte, bewies im gegnerischen Strafraum einen hohen Instinkt und entschied das Spiel im Alleingang;

Vorsicht in der zweiten Halbzeit: Im Gegensatz zur torreichen ersten Hälfte konzentrierten sich die Namanganer nach der Pause auf die Defensive und sicherten das Ergebnis erfolgreich mit Spielern wie Alex Fernandes, Husayn Norchayev und Asadbek Rahimjonov ab;

Defensive Instabilität bei Dinamo: Die Abwehrreihe der Gäste aus Samarkand, die offensiv zwei Tore erzielte, kassierte innerhalb von nur 4 Minuten zwei Gegentreffer und gab die Führung leichtfertig aus der Hand.

Dieser Super-Thriller im „Markaziy“-Stadion in Namangan hat erneut bewiesen, dass die aktuelle Saison der Superliga in jeder Runde für dramatische Spannung und große Emotionen sorgt.

Glauben Sie, dass Navbahor mit diesem offensiven und kämpferischen Spiel die Superliga-Saison auf einem Medaillenrang beenden kann? War die Niederlage von Dinamo nach zweimaliger Führung auf taktische Fehler zurückzuführen oder auf den Druck der Navbahor-Fans? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses torreichen Thrillers im usbekischen Fußball mit Ihren Freunden!