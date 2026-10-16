Kampf um den Klassenerhalt: Remis bei Surxon – Xorazm und Bunyodkor – Sogdiana

Im Rahmen des 24. Spieltags der usbekischen Superliga kam es zu intensiven und kompromisslosen Duellen zwischen den Teams aus dem Tabellenkeller. In Zomin trat der aus Jizzax stammende Verein Sogdiana als nomineller Gast gegen den Verein aus Taschkent, Bunyodkor an und gab den Sieg in den letzten Minuten aus der Hand.

Im Aufeinandertreffen der Vereine Surxon und Xorazm die beide verbissen um den Klassenerhalt in der Superliga kämpfen, sahen die Fans keine Tore.

Der Ausgleichstreffer von Bunyodkor in der 84. Minute: 1:1

Obwohl die Jizzax-Elf in der ersten Halbzeit die Initiative ergriff und in Führung ging, kämpften die „Schwalben“ bis zum Schluss und sicherten sich einen wichtigen Punkt:

Mavlonqulovs Tor: In der 28. Minute der Partie brachte Samandar Mavlonqulov Sogdiana in Führung;

Joker Krivokapic: Der in der 60. Minute eingewechselte Legionär Matiya Krivokapic traf in der 84. Minute präzise ins gegnerische Tor und stellte den Ausgleich wieder her.

Superliga. 24. Spieltag

Bunyodkor – Sogdiana 1:1

Tore: Matiya Krivokapic (84.) – Samandar Mavlonqulov (28.).

Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 32.), Dmitriy Pletnyov (Islom Anvarov, 60.), Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Matiya Krivokapic, 60.), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulhamid Ikromov, 60.), Narimon Ahmadjonov (Muzaffar Olimjonov, 75.), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqinbekov.

Sogdiana: Milan Mitrovic, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Zenan Zaymovic (Jamshid Boltaboyev, 46.), Javohir Qahramonov (Abdulaziz Abdurashidov, 68.), Filip Ivanovic, Ljupco Doriev (Shohruz Kamolov, 84.), Ollobergan Karimov, Samandar Mavlonqulov (Zabihillo O‘rinboyev, 84.), Nodir Soyibov.

Verwarnung: Dmitriy Pletnyov (18.).

Kampf in Termiz: Tore blieben aus

In einem für beide Seiten „goldwerten“ Spiel um den Klassenerhalt fielen trotz zahlreicher gefährlicher Situationen keine Tore:

Vorsichtiger Fußball: Sowohl Surxon, das auf eine starke Defensive setzte, als auch das auswärts spielende Xorazm priorisierten Fehlervermeidung in der Abwehr;

Ein Punktgewinn: Dieses Remis lässt die Mannschaft aus Termiz mit 28 Punkten auf dem 12. Platz, während Xorazm mit 23 Punkten auf dem 14. Rang verharrt.

Surxon – Xorazm 0:0

Surxon: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov (Muhammadali Musaxonov, 84.), Humoyun Sherbo‘tayev, Sunnatulla Abdullajonov (Kamron Yusupov, 68.), Richard Friday (Mirmahmud Mirusmonov, 90+4.), Diyor Ramazonov (Behruz O‘ktamov, 68.), Sarvar Abduhamidov, Tornike Zebniauri (Farhod Solihjonov, 90+4.), Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Xorazm: Umid Ergashev, Abbos Otaxonov, Sardor Azimov (Aziz Axrorov, 85.), Rafael Tavares (Umid Sultonov, 90+1.), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 90+1.), Diyor Ortiqboyev, Sunnatulloh Hamidjonov, Aziz Pirmuhammadov, Abror Xusinov, Rustam Abduhamidov (Temur Ismailov, 85.), Rafael Sabino (Nodir Abduxoliqov, 63.).

Verwarnungen: Rafael Tavares (50.), Diyor Ortiqboyev (66.).

Nach dem 24. Spieltag der Superliga spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt im Tabellenkeller weiter zu.