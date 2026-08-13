Starkes Comeback und vier Tore: Sogdiana bezwingt Surkhon auswärts

Der 17. Spieltag der usbekischen Superliga geht spannend weiter. In einer weiteren bemerkenswerten Partie empfing Surkhon den Klub Sogdiana aus Jizzakh.

In einem dramatischen Spiel mit zahlreichen sehenswerten Angriffen feierte das Team aus Jizzakh dank eines starken Comebacks einen 3:1-Sieg.

Überlegenheit in der ersten Halbzeit und Wende nach der Pause

Die Partie begann mit druckvollen Angriffen der Gastgeber. In der 21. Minute Farrukhjon Kadyrov eröffnete den Torreigen und brachte das Team aus Termez in Führung — 1:0.

Nach der Pause änderte Sogdiana jedoch das Spieltempo grundlegend und setzte die gegnerische Abwehr stark unter Druck:

50. Minute: Samandarjon Mavlonqulov glich aus und schenkte seiner Mannschaft neue Hoffnung — 1:1 .

59. Minute: Ollobergan Karimov erzielte das zweite Tor der Jizzakh-Mannschaft und drehte die Partie zugunsten von Sogdiana — 1:2 .

90.+1 Minute: In der Nachspielzeit Zenan Zaymovich traf ins gegnerische Tor und setzte den Schlusspunkt — 1:3.

Superliga, 17. Spieltag

Surkhon — Sogdiana — 1:3

Tore: Farrukhjon Kadyrov (21) — Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90.+1).

Surkhon: Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Khumoyun Sherbotayev, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farrukhjon Kadyrov, Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behroz Shaydulov.

Sogdiana: Milan Mitrovic, Zoir Juraboyev (Nodirjon Soyibov, 46.), Islamjon Kobilov, Behruz Djumatov, Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Kahramonov (Oybek Nurmatov, 37.), Filip Ivanovichini, Lyupcho Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonqulov.

Tabellensituation: Jizzakh-Team klettert nach oben

Mit drei wichtigen Punkten erhöhte Sogdiana aus Jizzakh sein Punktekonto auf 21 Punkte und rückte in der Tabelle auf Platz 10 vor.

Surkhon liegt mit 18 Punkten auf Platz 13 der Superliga-Tabelle.

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