Mehrere wichtige Begegnungen am 23. Spieltag der Superliga

Der Kampf um die Meisterschaft und die Spitzenplätze in der usbekischen Superliga wird immer intensiver. Heute, am 7. Oktober, beginnt der 23. Spieltag. In der ersten Begegnung empfängt einer der Hauptanwärter auf den Titel, Neftchi, Xorazm. An den folgenden Tagen des Spieltags stehen das Derby Pakhtakor gegen Bunyodkor, das Duell Nasaf gegen Dinamo sowie die Partie AGMK gegen Navbahor im Fokus der Fans.

Wird Neftchi die Tabellenführung festigen?

Das Eröffnungsspiel des 23. Spieltags findet am 7. Oktober um 19:00 Uhr im Istiqlol-Stadion in Fergana statt. Neftchi empfängt Xorazm.

Nach 22 Spieltagen ist der Verein aus Fergana mit 51 Punkten Tabellenführer der Meisterschaft Das Team hat 16 Siege auf dem Konto, bei einem Torverhältnis von 50:17. Der engste Verfolger, Pakhtakor, hat 49 Punkte gesammelt.

Daher ist das Spiel gegen Xorazm für Neftchi nicht nur ein gewöhnliches Spiel. Ein Sieg würde die Position im Titelrennen weiter festigen.

Xorazm liegt nach 22 Spieltagen mit 21 Punkten auf dem 14. Platz. Auch wenn der Abstand in der Tabelle groß ist, ist jeder Punkt für die Gäste wichtig.

Im Derby von Taschkent: Pakhtakor gegen Bunyodkor

Am 9. Oktober um 19:00 Uhr treten die beiden renommierten Vereine aus Taschkent, Pakhtakor und Bunyodkor, gegeneinander an.

Pakhtakor liegt derzeit mit 49 Punkten auf dem zweiten Platz. Daher ist jeder Punkt von Neftchi auch für den Hauptstadtklub von großer Bedeutung.

Bunyodkor steht mit 22 Punkten auf dem 13. Platz. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Ziele der Teams im Derby stark: Während Pakhtakor um die Spitzenplätze und die Meisterschaft kämpft, benötigt Bunyodkor Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Der Derby-Status macht dieses Spiel zu einer der interessantesten Begegnungen des Spieltags.

Nasaf gegen Dinamo: Ein wichtiges Duell um Punkte

Ein weiteres bemerkenswertes Spiel findet am 9. Oktober in Qarshi statt. Um 19:30 Uhr empfängt Nasaf den Verein Dinamo.

Nasaf liegt nach 22 Spieltagen mit 34 Punkten auf dem sechsten Platz. Dinamo belegt mit 30 Punkten den neunten Rang.

Der Abstand zwischen ihnen ist nicht groß. Daher könnte ein Sieg in diesem Spiel die Platzierungen in der Tabelle erheblich beeinflussen.

Besonders jetzt, da wir uns dem entscheidenden Teil der Saison nähern, steigt der Wert jedes Punktes für die Spitzenplätze.

Navbahor steht in Olmaliq vor einer ernsthaften Prüfung

Ein weiteres zentrales Spiel des 23. Spieltags findet am 11. Oktober um 16:00 Uhr statt. AGMK empfängt Navbahor im eigenen Stadion.

Navbahor liegt mit 44 Punkten auf dem dritten Platz und verfolgt die beiden führenden Teams. Der Verein aus Olmaliq belegt mit 35 Punkten den vierten Platz.

Daher ist dieses Spiel auch für die Tabellenspitze wichtig. Wenn Navbahor gewinnt, bleibt der Druck im Titelrennen bestehen. Für AGMK würden drei Punkte die Möglichkeit bieten, zum drittplatzierten Rivalen aufzuschließen.

Vollständiger Spielplan des 23. Spieltags

Die Spiele des 23. Spieltags der Superliga finden vom 7. bis 11. Oktober statt. Der offizielle Kalender zeigt das Datum und die Anstoßzeit aller acht Spiele.

Datum Zeit Spiel 7. Oktober 19:00 Neftchi — Xorazm 9. Oktober 18:30 Qo‘qon-1912 — Mash’al 9. Oktober 19:00 Pakhtakor — Bunyodkor 9. Oktober 19:00 Buxoro — Andijon 9. Oktober 19:30 Nasaf — Dinamo 10. Oktober 18:00 Qizilqum — Surxon 11. Oktober 16:00 AGMK — Navbahor 11. Oktober 16:00 So‘g‘diyona — Lokomotiv

Jeder Punkt zählt im Titelrennen

Die Situation nach 22 Spieltagen zeigt, wie intensiv das Titelrennen vor dem 23. Spieltag ist: Neftchi — 51 Punkte, Pakhtakor — 49 Punkte, Navbahor — 44 Punkte. Dahinter folgen AGMK und Lokomotiv mit jeweils 35 Punkten.

Die Ergebnisse der Top-Drei am neuen Spieltag könnten also nicht nur ihre eigenen Positionen, sondern auch den gesamten Kampf um die Meisterschaft beeinflussen.

Zuerst spielt Neftchi. Danach sind Pakhtakor und Navbahor an der Reihe. Wird der Abstand im Titelrennen am Ende des 23. Spieltags schrumpfen oder werden sich die Spitzenreiter wieder absetzen — das ist die Hauptfrage.