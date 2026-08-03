Surkhon besiegt Kokand-1912 auswärts knapp

Surkhon holte am 15. Spieltag der Super League drei äußerst wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Team aus Termiz besiegte Kokand-1912 auswärts mit 1:0.

Die Partie wurde durch das einzige Tor von Richard Freiday in der 51. Minute entschieden. Das Ergebnis brachte Surkhon auf Platz 11, während sich die schwierige Lage von Kokand-1912 weiter verschärfte.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Das Spiel in Kokand fand für beide Mannschaften unter großem Druck statt. Kokand-1912 wollte zu Hause keinen Punktverlust hinnehmen, während Surkhon im Kampf um einen Tabellenplatz weiter oben nur auf Sieg spielte.

Beide Teams agierten in der ersten Halbzeit vorsichtig, sodass keine Tore fielen. Silvanus Nimely und Yegor Kondratyuk suchten nach Chancen in der Offensive der Gastgeber, während die Mannschaft aus Termiz im Umschaltspiel Richard Freidays Schnelligkeit nutzen wollte.

Im PFL-Spielplan ist vermerkt, dass die Partie am 3. August im Markaziy-Stadion von Kokand ausgetragen wurde. Schiedsrichter war Gayrat Jurayev.

Ein Tor in der 51. Minute veränderte alles

Nach der Pause wurden die Gäste aktiver. In der 51. Minute endete ein Angriff von Surkhon mit einem Tor: Richard Freiday nutzte eine gute Gelegenheit und brachte die Mannschaft aus Termiz in Führung.

Das Trainerteam von Kokand-1912 nahm mehrere Wechsel vor, um die Offensive zu verstärken. Javohir Husanov kam zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel, Muhammadanas Hasanov und Shohrukh Gadoyev wurden in der 59. Minute eingewechselt.

Trotzdem gelang es den Gastgebern nicht, die Abwehr von Surkhon zu überwinden. Die von Davron Merganov angeführte Defensive der Gäste verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Freiday erzielt erneut ein wichtiges Tor

Richard Freiday entwickelt sich in den vergangenen Spieltagen zu einer wichtigen Figur für Surkhon. Der Nigerianer traf bereits am 12. Spieltag gegen Andijon, als Surkhon mit 2:1 gewann.

Sein Tor in Kokand bescherte der Mannschaft die nächsten drei Punkte. Freidays größte Stärke ist seine Fähigkeit, entscheidende Chancen zu nutzen.

Surkhon klettert auf Platz 11

Nach dem Auswärtssieg erhöhte Surkhon sein Punktekonto auf 18 Zähler und kletterte in der Tabelle auf Rang 11.

Kokand-1912 blieb mit 11 Punkten auf dem 15. Platz. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt nun sieben Punkte.

Mannschaft Punkte Platz Surkhon 18 11 Kokand-1912 11 15

Dieses Ergebnis ermöglichte es der Mannschaft aus Termiz, sich etwas von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen. Für Kokand-1912 wird der Spielraum für weitere Punktverluste immer kleiner.

Spieldetails

Super League, 15. Spieltag

Kokand-1912 — Surkhon 0:1

Tor: Richard Freiday, 51.

Kokand-1912: Rahimjon Davronov, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Silvanus Nimely, Ibrohim Yuldoshev, Shahzod Akramov, Iqbol Malikjonov (Muhammadanas Hasanov, 59.), Gulomhaydar Gulyamov (Shohrukh Gadoyev, 59.), Yegor Kondratyuk (Javohir Husanov, 46.).

Surkhon: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Humoyun Sherbotayev, Richard Freiday, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behruz Shaydulov.

Ein Tor sorgt für große Veränderungen in der Tabelle

Im Spiel in Kokand sahen die Zuschauer nur wenige Tore, doch Freidays einziger Treffer hatte für die beiden Teams völlig unterschiedliche Folgen.

Surkhon kann nach dem wichtigen Auswärtssieg etwas aufatmen, während Kokand-1912 vor der zweiten Saisonhälfte noch stärker unter Druck steht. Um die unteren Tabellenplätze zu verlassen, müssen die Gastgeber nun sowohl zu Hause als auch auswärts regelmäßig punkten.

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