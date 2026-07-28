Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!

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Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!

Drei weitere Begegnungen des 14. Spieltags der Usbekischen Superliga sind zu Ende gegangen. Im Topspiel des Spieltags in Farg‘ona trennten sich Tabellenführer Neftchi und Navbahor unentschieden, während Xorazm in Urgentsch wichtige 3 Punkte holte.

Zamin.uz präsentiert die spannendsten Details des zentralen Tal-Derbys und des Spiels in Urgentsch sowie die Mannschaftsaufstellungen.

1. Neftchi — Navbahor: Drama in der 90+7. Minute und Remis in Farg‘ona

Im Topspiel des Spieltags empfing Neftchi Farg‘ona (35 Punkte, 1. Platz) im eigenen Stadion Navbahor Namangan (22 Punkte, 6. Platz). In einem kompromisslosen und hart umkämpften Tal-Derby gab es ein kampfbetontes 1:1-Unentschieden.

Bereits in der 3. Spielminute hatte Muhammadali Usmanov die Gäste aus Namangan in Führung gebracht. In der vom Schiedsrichter nachgespielten 7. Minute der Nachspielzeit (90+7.) erzielte Anvarjon Gofurov den Treffer, der die Farg‘onaer vor der Niederlage rettete.

Neftchi – Navbahor 1:1

Tore: Anvarjon Gofurov 90+7 – Muhammadali Usmanov 3

Neftchi: 1.Botirali Ergashev, 4.Bojan Ciger, 5.Ikromjon Alibaev, 6.Ibrohimhalil Yuldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abduganiev, 83), 18.Stipe Perica (32.Zoran Marušić, 60), 20.Anvarjon Gofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullaev (9.Khurshid Giyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farrukh Sayfiev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Jovović, 61).

Navbahor: 1.Otkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Kholmatov (6.Shokhrukh Abdurakhmonov, 80), 11.Khusayin Norchaev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teidi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanja Ilić (20.Kuvondiq Ruziev, 80), 34.Giorgi Jgerenaya, 77.Muhammadali Usmanov (17.Muhammadali Giyosov, 61).

2. Xorazm bezwingt Surxon in Urgentsch

In einer weiteren wichtigen Begegnung in Urgentsch empfing Xorazm (16 Punkte, 11. Platz) den Club Surxon Termiz (15 Punkte, 12. Platz) zu Hause und feierte einen knappen 1:0-Arbeitssieg.

Das einzige Tor der Partie, erzielt von Ulugbek Khoshimov in der 34. Minute, sicherte den Gastgebern wertvolle 3 Punkte.

Xorazm – Surxon 1:0

Tor: Ulugbek Khoshimov 34

Xorazm: 33.Nikola Stošić, 5.Abbosjon Otakhonov, 13.Elzio Lohan, 15.Diyorbek Ortikboev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matija Rom, 88.Abror Khosinov, 90.Ulugbek Khoshimov (11.Danila Yegorov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Bubacar Faye Traore (79.Azizjon Akhrorov, 64).

Surxon: 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musakhanov, 77), 8.Humoyun Sherbutaev, 11.Richard Emeka Friday (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbaev (91.Azamjon Temirkhanov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz Oktamov (33.Umidbek Kuvondikov, 74), 19.Farrukhjon Kodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukrullaev, 66.Behruz Shaydulov.

Wichtige Fakten zu diesen Spielen des 14. Spieltags der Superliga

Spiel

Ergebnis

Torschützen

Tabellenplatz der Teams

Neftchi – Navbahor

1:1

Anvarjon Gofurov (90+7) — M.Usmanov (3)

Neftchi (35 Pkt., 1. Platz) / Navbahor (22 Pkt., 6. Platz)

Xorazm – Surxon

1:0

Ulugbek Khoshimov (34)

Xorazm (16 Pkt., 11. Platz) / Surxon (15 Pkt., 12. Platz)

Der spannende Kampf in der Superliga und die Spannung an der Tabellenspitze gehen weiter.

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Glauben Sie, dass Neftchi den 1. Platz bis zum Saisonende halten und die Meisterschaft gewinnen kann? Schreiben Sie Ihre Prognosen und Gedanken in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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