Erneute Transfersperre für Bunyodkor: Auch die Akademie betroffen

Für den Verein Bunyodkor aus Taschkent ist ein ernstes Problem in Bezug auf Transfers aufgetreten. Gegen den Verein wurde eine weitere Transfersperre verhängt, und diese Beschränkung betrifft nicht nur Profifußballer, sondern auch die Nachwuchsspieler der Akademie.

Wie der Pressedienst der O‘zPFL mitteilte, hat das Komitee für den Status und den Transfer von Spielern der O‘FA am 25. September ein Verbot gegen Bunyodkor erlassen, neue Spieler für zwei aufeinanderfolgende Registrierungsperioden zu registrieren.

Dies hat das bereits bestehende Problem für den Verein weiter verschärft.

Zuvor war bereits eine Sperre im Fall Rivaldo verhängt worden.

Gegen Bunyodkor wurde bereits zuvor von der FIFA eine Transfersperre aufgrund von Schulden gegenüber dem ehemaligen Spieler Rivaldo verhängt.

Für die Aufhebung dieser Sperre wurde eine einzige Bedingung festgelegt: Die Schulden müssen vollständig beglichen werden.

Doch während das damit verbundene Problem noch nicht gelöst ist, ist eine weitere Sanktion gegen den Verein in Kraft getreten.

Samandar Mavlonqulov ist der Grund für die neue Sperre.

Die Entscheidung des Komitees für den Status und den Transfer von Spielern der O‘FA vom 25. September wurde durch Schulden gegenüber dem ehemaligen Spieler Samandar Mavlonqulov verursacht.

Es wurde berichtet, dass Bunyodkor diese Verpflichtung nicht innerhalb der festgelegten Frist erfüllt hat.

Daher wurde eine weitere Sperre für die Registrierung neuer Spieler gegen den Verein verhängt.

Der wichtigste Aspekt ist, dass die FIFA-Sanktion im Fall Rivaldo und die O‘FA-Entscheidung im Fall Samandar Mavlonqulov separate Sanktionen sind.

Solange die Verpflichtungen aus beiden Fällen nicht vollständig erfüllt sind, bleiben die Transfersperren für Bunyodkor bestehen.

Nun kann Bunyodkor keine neuen Spieler mehr registrieren.

Während der geltenden Beschränkungen kann Bunyodkor keine neuen Profifußballer bei der Liga registrieren.

Der Verein behält jedoch gewisse Möglichkeiten.

Bunyodkor kann bestehende Verträge und Vereinbarungen mit Spielern verlängern, die vor Inkrafttreten der Sperre registriert wurden.

Das bedeutet, dass es zwar eingeschränkt ist, nach der Sperre neue Spieler zu verpflichten und zu registrieren, die Beziehungen zu Spielern, die bereits im Kader des Vereins standen, jedoch fortgesetzt werden können.

Das größte Problem betrifft die Akademie-Spieler.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Situation bei Bunyodkor ist, dass die Transfersperre auch die Aktivitäten der Akademie beeinträchtigt.

Von den Schülern der Akademie des Vereins können nur diejenigen, die vor Inkrafttreten der Sperre in die MyLeague-Plattform eingetragen wurden, einen Arbeitsvertrag unterzeichnen und ordnungsgemäß registriert werden.

Für junge Spieler, die zwar in der Akademie trainieren, aber nicht auf der MyLeague-Plattform erfasst sind, stellt sich die Situation jedoch anders dar.

Ebenso sind neue Schüler, die nach Inkrafttreten der Sperre in die Akademie von Bunyodkor aufgenommen wurden, nicht von den Beschränkungen ausgenommen.

Neue Schüler können nicht in der Liga spielen.

Nach Angaben der O‘zPFL können junge Spieler, die in die oben genannte Kategorie fallen, Bunyodkor in Ligawettbewerben nicht vertreten, solange die Sperren nicht aufgehoben sind.

Dies ist auch für die Akademie des Vereins ein wichtiges Thema. Denn die Teilnahme von neu aufgenommenen Spielern, die nicht auf der MyLeague-Plattform erfasst sind, an offiziellen Wettbewerben ist eingeschränkt.

Auf diese Weise ist das Transferproblem bei Bunyodkor nun nicht mehr nur eine Angelegenheit der ersten Mannschaft.

Der Verein steht vor zwei Verpflichtungen.

In der aktuellen Situation ist es für Bunyodkor wichtig, die Verpflichtungen aus zwei separaten Fällen zu erfüllen.

Auf der einen Seite steht die FIFA-Sperre aufgrund der Schulden gegenüber dem ehemaligen Spieler Rivaldo.

Auf der anderen Seite gibt es die O‘FA-Sperre, die aufgrund der Verpflichtungen gegenüber dem ehemaligen Spieler Samandar Mavlonqulov verhängt wurde.

Solange die Verpflichtungen aus diesen Fällen nicht vollständig erfüllt sind, kann der Verein die Möglichkeit zur Registrierung neuer Spieler nicht nutzen.

Der wichtigste Punkt für Bunyodkor ist nun, die Verpflichtungen bezüglich der Schulden zu erfüllen und die Aufhebung der geltenden Sperren zu erreichen. Andernfalls werden die Beschränkungen weiterhin nicht nur die Transferpläne, sondern auch den Prozess der Einbindung neuer Akademie-Schüler in offizielle Wettbewerbe beeinträchtigen.