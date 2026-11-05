Sensation in Taschkent: Xorazm besiegt Bunyodkor und klettert in der Tabelle

Der 27. Spieltag der usbekischen Superliga begann mit einem intensiven und kompromisslosen Duell. Im Eröffnungsspiel der Runde in der Hauptstadt empfing der Taschkenter Klub Bunyodkor das Team von Xorazm aus Urganch. In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste unter der Leitung von Vali Sultonov einen wichtigen 2:1-Comeback-Sieg.

Dieser Erfolg veränderte die Situation am Tabellenende grundlegend und führte zu einem Platztausch zwischen den Mannschaften.

Eine Entscheidung in der ersten Halbzeit: Frühes Tor und der Ausgleich

Das Spiel begann mit aktiven Angriffen der Gäste, und die Tore fielen hauptsächlich in der ersten Halbzeit:

Frühes Tor und Initiative: Bereits in der 5. Minute traf Suhrob Izzatov das gegnerische Tor und brachte Xorazm in Führung (0:1);

Die Antwort der «Schwalben»: Nach dem Gegentreffer verstärkte Bunyodkor den Druck und glich in der 33. Minute aus – Matiya Krivokapich nutzte seine Chance eiskalt (1:1);

Der entscheidende Treffer: Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Nur 4 Minuten später, in der 37. Minute, erzielte Azizbek Pirmuhammadov den Siegtreffer für das Team aus Urganch (1:2).

Ein dramatischer Umschwung in der Tabelle

Die gewonnenen 3 Punkte waren für Xorazm im Abstiegskampf von unschätzbarem Wert:

Platztausch: Nach diesem Sieg erhöhte Xorazm sein Punktekonto auf 26 Zähler und kletterte auf den 13. Tabellenplatz;

Bunyodkor rutscht ab: Obwohl der Taschkenter Klub ebenfalls 26 Punkte auf dem Konto hat, fiel er aufgrund des direkten Vergleichs und der Tordifferenz auf den 14. Platz zurück.

Spielbericht: Superliga, 27. Spieltag

Bunyodkor – Xorazm 1:2