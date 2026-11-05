Sensation in Taschkent: Xorazm besiegt Bunyodkor und klettert in der Tabelle

·9·Sport
Sensation in Taschkent: Xorazm besiegt Bunyodkor und klettert in der Tabelle

Der 27. Spieltag der usbekischen Superliga begann mit einem intensiven und kompromisslosen Duell. Im Eröffnungsspiel der Runde in der Hauptstadt empfing der Taschkenter Klub Bunyodkor das Team von Xorazm aus Urganch. In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste unter der Leitung von Vali Sultonov einen wichtigen 2:1-Comeback-Sieg.

Dieser Erfolg veränderte die Situation am Tabellenende grundlegend und führte zu einem Platztausch zwischen den Mannschaften.

Eine Entscheidung in der ersten Halbzeit: Frühes Tor und der Ausgleich

Das Spiel begann mit aktiven Angriffen der Gäste, und die Tore fielen hauptsächlich in der ersten Halbzeit:

  • Frühes Tor und Initiative: Bereits in der 5. Minute traf Suhrob Izzatov das gegnerische Tor und brachte Xorazm in Führung (0:1);

  • Die Antwort der «Schwalben»: Nach dem Gegentreffer verstärkte Bunyodkor den Druck und glich in der 33. Minute aus – Matiya Krivokapich nutzte seine Chance eiskalt (1:1);

  • Der entscheidende Treffer: Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Nur 4 Minuten später, in der 37. Minute, erzielte Azizbek Pirmuhammadov den Siegtreffer für das Team aus Urganch (1:2).

Ein dramatischer Umschwung in der Tabelle

Die gewonnenen 3 Punkte waren für Xorazm im Abstiegskampf von unschätzbarem Wert:

  • Platztausch: Nach diesem Sieg erhöhte Xorazm sein Punktekonto auf 26 Zähler und kletterte auf den 13. Tabellenplatz;

  • Bunyodkor rutscht ab: Obwohl der Taschkenter Klub ebenfalls 26 Punkte auf dem Konto hat, fiel er aufgrund des direkten Vergleichs und der Tordifferenz auf den 14. Platz zurück.

Spielbericht: Superliga, 27. Spieltag

Bunyodkor – Xorazm 1:2

  • Tore: Matiya Krivokapich (33) — Suhrob Izzatov (5), Azizbek Pirmuhammadov (37).

  • Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 69), Matiya Krivokapich, Amir To‘raqulov, Muhammad Hakimov, Muzaffar Olimjonov (Sardor Abdunabiyev, 64), Narimonjon Ahmadjonov, Islom Anvarov (Nosir Abdusalomov, 57), Abdulhamid Ikromov (Shahzodjon Ne’matjonov, 64), Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqunbekov.

  • Xorazm: Umidjon Ergashev, Sardor Azimov (Temurbek Ismailov, 57), Rafael Tavaresh, Elzio Lohan, Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Matiya Rom, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Rustamjon Abduhamidov, Rafael Sabino (Maksim Shiryayev, 71).

Usbekische SuperligaBunyodkorXorazmFußballAbstiegskampf
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erneute Transfersperre für Bunyodkor: Auch die Akademie betroffenErneute Transfersperre für Bunyodkor: Auch die Akademie betroffen29 September 17:20Bunyodkor besiegt Buchara zu Hause: Der Verein entfernt sich aus der GefahrenzoneBunyodkor besiegt Buchara zu Hause: Der Verein entfernt sich aus der Gefahrenzone19 September 22:49Kampf um den Klassenerhalt: Remis bei Surxon – Xorazm und Bunyodkor – SogdianaKampf um den Klassenerhalt: Remis bei Surxon – Xorazm und Bunyodkor – Sogdiana16 Oktober 22:07Mehrere wichtige Begegnungen am 23. Spieltag der SuperligaMehrere wichtige Begegnungen am 23. Spieltag der Superliga7 Oktober 06:43Lokomotiv schaltet Bunyodkor aus und zieht ins Viertelfinale einLokomotiv schaltet Bunyodkor aus und zieht ins Viertelfinale ein15 September 21:374 Tore und ein Comeback: Qizilqum besiegt Xorazm in Urganch mit 3:14 Tore und ein Comeback: Qizilqum besiegt Xorazm in Urganch mit 3:122 September 06:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer