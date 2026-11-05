Sensation in Taschkent: Xorazm besiegt Bunyodkor und klettert in der Tabelle
Der 27. Spieltag der usbekischen Superliga begann mit einem intensiven und kompromisslosen Duell. Im Eröffnungsspiel der Runde in der Hauptstadt empfing der Taschkenter Klub Bunyodkor das Team von Xorazm aus Urganch. In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste unter der Leitung von Vali Sultonov einen wichtigen 2:1-Comeback-Sieg.
Dieser Erfolg veränderte die Situation am Tabellenende grundlegend und führte zu einem Platztausch zwischen den Mannschaften.
Eine Entscheidung in der ersten Halbzeit: Frühes Tor und der Ausgleich
Das Spiel begann mit aktiven Angriffen der Gäste, und die Tore fielen hauptsächlich in der ersten Halbzeit:
Frühes Tor und Initiative: Bereits in der 5. Minute traf Suhrob Izzatov das gegnerische Tor und brachte Xorazm in Führung (0:1);
Die Antwort der «Schwalben»: Nach dem Gegentreffer verstärkte Bunyodkor den Druck und glich in der 33. Minute aus – Matiya Krivokapich nutzte seine Chance eiskalt (1:1);
Der entscheidende Treffer: Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Nur 4 Minuten später, in der 37. Minute, erzielte Azizbek Pirmuhammadov den Siegtreffer für das Team aus Urganch (1:2).
Ein dramatischer Umschwung in der Tabelle
Die gewonnenen 3 Punkte waren für Xorazm im Abstiegskampf von unschätzbarem Wert:
Platztausch: Nach diesem Sieg erhöhte Xorazm sein Punktekonto auf 26 Zähler und kletterte auf den 13. Tabellenplatz;
Bunyodkor rutscht ab: Obwohl der Taschkenter Klub ebenfalls 26 Punkte auf dem Konto hat, fiel er aufgrund des direkten Vergleichs und der Tordifferenz auf den 14. Platz zurück.
Spielbericht: Superliga, 27. Spieltag
Bunyodkor – Xorazm 1:2
Tore: Matiya Krivokapich (33) — Suhrob Izzatov (5), Azizbek Pirmuhammadov (37).
Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 69), Matiya Krivokapich, Amir To‘raqulov, Muhammad Hakimov, Muzaffar Olimjonov (Sardor Abdunabiyev, 64), Narimonjon Ahmadjonov, Islom Anvarov (Nosir Abdusalomov, 57), Abdulhamid Ikromov (Shahzodjon Ne’matjonov, 64), Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqunbekov.
Xorazm: Umidjon Ergashev, Sardor Azimov (Temurbek Ismailov, 57), Rafael Tavaresh, Elzio Lohan, Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Matiya Rom, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Rustamjon Abduhamidov, Rafael Sabino (Maksim Shiryayev, 71).
Kommentare 0
…