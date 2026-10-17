Verhandlungen zwischen Conte und ManUtd wieder aufgenommen – die 3 Forderungen des Trainers

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Verhandlungen zwischen Conte und ManUtd wieder aufgenommen – die 3 Forderungen des Trainers

In der Premier League in einer tiefen Krise steckend, Manchester United ist das Zentrum intensiver Spekulationen über einen möglichen Trainerwechsel. TEAMtalk Laut exklusiven Informationen des Portals haben Vertreter des berühmten italienischen Experten Antonio Contedie Kontakte zur Führung der „Red Devils“ offiziell wieder aufgenommen.

Der erfahrene Trainer, der seit seinem Abschied vom SSC Neapel am Ende der letzten Saison vereinslos ist, hat sich trotz des laufenden Spielbetriebs bereit erklärt, sofort im Old Trafford zu übernehmen.

„Ein Team mit großer Geschichte“: Contes Ambitionen und Forderungen

In einem kürzlich geführten Interview äußerte sich Antonio Conte offen über seine Zukunftspläne und betonte, dass er bereit sei, einen Verein mit großer Historie zu übernehmen, der den Willen hat, zu alter Stärke zurückzukehren:

  • Start mitten in der Saison: Der Trainer ist bereit, das Team trotz der schwierigen Situation sofort zu übernehmen, ohne auf die Winterpause zu warten;

  • 3 Forderungen für Wintertransfers: Die Hauptbedingung des Italieners ist klar: Sollte er verpflichtet werden, muss die Vereinsführung im Wintertransferfenster mindestens drei hochkarätige Neuzugängeunter Vertrag nehmen;

  • Die Wahl der INEOS-Führung: Zur Erinnerung: Bereits im Sommer 2026 zeigte Conte Interesse an einem Engagement bei ManUtd, doch damals entschied sich die INEOS-Führung, weiterhin auf Michael Carrick zu setzen.

Der Fehlstart von Manchester United: Niederlagen an allen Fronten

Die diesjährigen Ergebnisse der Mancunians zwingen die Führung zu drastischen Maßnahmen:

  • Punktverluste in der Premier League: Das Team hat in den ersten 6 Ligaspielen nur 6 Punkte geholt und nähert sich den unteren Tabellenplätzen;

  • Frühes Aus im Ligapokal: Im nationalen Pokalwettbewerb musste sich das Team gegen Brighton geschlagen geben und schied aus;

  • Rückschlag auf europäischer Bühne: In der UEFA Champions League hat die Niederlage gegen Atlético Madrid die Situation weiter verschärft.

Die Ankunft des disziplinierten Antonio Conte, der bereits mit Juventus, Chelsea und Inter Meistertitel gewann, gilt als letzte Rettung, um Disziplin und Siegermentalität zurückzubringen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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