Antonio Contes Zukunft: Welche Optionen prüft der Trainer?

Es wurde bekannt, dass der bekannte Experte Antonio Conte in naher Zukunft nicht die italienische Nationalmannschaft übernehmen wird. Goal.com berichtet, dass die Führung des nationalen Olympischen Komitees und des Fußballverbandes andere Kandidaten für den Cheftrainerposten bevorzugt hat und es keine Verhandlungen zwischen den Parteien gab. Zuvor kursierten Berichte, dass Conte bereit sei, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortzusetzen, doch die Situation endete nicht wie erwartet. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Nachdem die Option mit der italienischen Nationalmannschaft vom Tisch ist, muss der erfahrene Trainer seine Pläne ändern. Der derzeit arbeitslose Conte hat es nicht eilig und wird nicht das erstbeste Angebot annehmen. Seine letzte Station war Napoli, wo er den Scudetto der Serie A und den italienischen Supercup gewann. Damit wurde das Niveau des Trainers einmal mehr bestätigt.

Finanzielle Angebote und Zukunftspläne

Es wurde bekannt, dass lukrative Angebote von Investoren aus Katar oder Saudi-Arabien Antonio Conte nicht interessieren. Der Experte möchte nicht in asiatische Ligen wechseln. Sein Hauptziel ist es, einen europäischen Top-Club zu trainieren, insbesondere die Rückkehr in die englische Premier League oder die Serie A.

Antonio Conte gehört im Allgemeinen zu den Trainern, die eine Mannschaft am liebsten ab der Saisonvorbereitung übernehmen. Er ist sich bewusst, dass seine Zeit bei Tottenham eine Ausnahme war, sich die Anforderungen des modernen Fußballs jedoch ändern. Daher hat er signalisiert, dass er auch mitten in der Saison für eine neue Herausforderung bereit ist, sollte ein passendes Angebot eingehen.

Möglichkeit einer Rückkehr zu Juventus

Berichten der Presse zufolge ist eine zukünftige Rückkehr von Antonio Conte zu Juventus nicht ausgeschlossen. Der Turiner Club ist für ihn eine vertraute Heimat. Seit seinem aufsehenerregenden Abschied im Jahr 2014 ist viel Wasser den Fluss heruntergeflossen und die Vereinsführung hat sich geändert. Es wird spekuliert, dass der Trainer diese Gelegenheit bei einem Angebot aus Turin nicht ausschlagen würde.

Derzeit sind die Trainerteams der führenden Mannschaften in der Serie A und anderen europäischen Top-Ligen besetzt. Conte arbeitet ohne Hast weiter an sich. Er nutzt diese Pause, um sein Wissen zu erweitern, körperliche und geistige Energie zu tanken und moderne Fußballtrends zu studieren. Der Experte selbst glaubt an ein würdiges Angebot und betonte, dass er bei seiner Rückkehr auf den Platz noch stärker sein wird.