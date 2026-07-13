Geht Guardiola nach Italien? Eine große Wende bei den „Azzurri“...

Die italienische Nationalmannschaft befindet sich nach dem dritten verpassten Weltmeisterschafts-Turnier in Folge in einer Phase des großen Umbruchs. Nun wird einer der spektakulärsten Namen für das Amt des Cheftrainers gehandelt — Pep Guardiola.

Drei große Namen auf der Liste des FIGC

Laut der Gazzetta dello Sport hat der italienische Fußballverband eine Shortlist für den Cheftrainerposten erstellt. Darauf stehen Pep Guardiola, Roberto Mancini und Antonio Conte.

Mancini ist als Trainer, der Italien zum Europameister 2020 machte, bestens bekannt. Conte betreute die „Azzurri“ von 2014 bis 2016. Berichten zufolge sieht die Verbandsführung sie jedoch derzeit nicht als die Hauptfavoriten an.

Die Option Guardiola bleibt die größte Intrige, da er im Vereinsfußball fast alles gewonnen hat, aber noch nie mit einer Nationalmannschaft gearbeitet hat.

Die Krise in Italien ist ernst

Die letzten Jahre waren für die italienische Nationalmannschaft schwierig. Das Team konnte sich zum dritten Mal in Folge nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Nach diesem Ergebnis begannen administrative Änderungen im Verband. Gennaro Gattuso verließ den Cheftrainerposten. Zudem wurde berichtet, dass der Leiter der Nationalmannschaft, Gianluigi Buffon, und FIGC-Präsident Gabriele Gravina ihre Ämter niedergelegt haben.

In der neuen Phase wurde Paolo Maldini zum Technischen Direktor des italienischen Fußballverbandes ernannt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist es, einen neuen Cheftrainer für die Nationalmannschaft zu finden.

Warum ausgerechnet Guardiola?

Während seiner Zeit beim FC Barcelona, Bayern München und Manchester City wurde Guardiola zu einem der einflussreichsten Trainer des modernen Fußballs.

Seine Mannschaften zeichnen sich durch Ballbesitz, hohes Pressing, Positionsspiel und die Kontrolle bis ins kleinste Detail aus.

Für Italien könnte eine solche Trainerwahl einen großen philosophischen Wandel bedeuten, da die „Azzurri“ historisch für taktische Disziplin und eine defensive Kultur bekannt sind. Guardiola könnte dieses Fundament um ein neues, offensives und auf Ballbesitz ausgerichtetes Modell erweitern.

Auch die Optionen Mancini und Conte sind vorhanden

Roberto Mancini ist ein emotionaler und vertrauter Name für Italien. Er ist der Trainer, der die „Azzurri“ zum Europameister gemacht hat.

Antonio Conte ist für strenge Disziplin, starken Charakter und physischen Fußball bekannt. Er kennt das Umfeld der Nationalmannschaft gut und gilt als einer der Spezialisten, die ein Team in kurzer Zeit systematisieren können.

Kandidat Hauptvorteil Pep Guardiola Neue Fußballphilosophie und globale Reputation Roberto Mancini Sieg bei der Euro 2020 und Kenntnis des italienischen Umfelds Antonio Conte Disziplin, Charakter und ein auf schnelle Ergebnisse ausgerichteter Stil

In der aktuellen Situation braucht Italien jedoch nicht nur einen guten Trainer, sondern eine Führungskraft, die in der Lage ist, das System neu aufzubauen. Deshalb könnte der Name Guardiola nicht nur als „Fantasie“, sondern als Zeichen einer großen Strategie gesehen werden.

Die finanzielle Frage wird nicht einfach

Guardiola zu verpflichten ist nicht einfach. Er gilt als einer der teuersten Trainer der Welt.

Einigen Quellen zufolge könnten seine Gehaltsforderungen ein ernsthaftes Hindernis für den FIGC darstellen. In Italien gibt es sogar Spekulationen, dass Vereine der Serie A bei der Finanzierung seines Gehalts helfen könnten.

Das heißt, hier spielt nicht nur der Sport, sondern auch die finanzielle Architektur eine große Rolle. Guardiola zu wollen ist das eine, ihn zu holen ist ein völlig anderes Level.

Welchen Trainer braucht Italien?

Die italienische Nationalmannschaft befindet sich derzeit nicht nur in einer Phase des Trainerwechsels. Das Team braucht eine neue Idee, neues Vertrauen und einen klaren Weg für die Zukunft.

Drei Weltmeisterschaften in Folge zu verpassen, ist für eine Fußballnation wie Italien ein schwerer Schlag. Dieses Ergebnis zeigt, dass das Problem nicht nur bei einem Trainer liegt, sondern im gesamten System.

Wenn Guardiola kommt, wird er nicht nur den Kader auswählen. Er könnte die zukünftige Ausrichtung des italienischen Fußballs beeinflussen.

Noch keine offizielle Entscheidung

Wichtiger Punkt: Es gibt keine offizielle Ankündigung, dass Guardiola als italienischer Nationaltrainer ernannt wurde. Er wird derzeit nur als einer der Kandidaten genannt.

Der FIGC steht vor einer großen Wahl: Vertraut man einem Trainer, der vertraut ist und das nationale Umfeld kennt, oder öffnet man die Tür für eine völlig neue Fußballphilosophie?

Die Hauptfrage lautet nun: Wird Italien den Mut aufbringen, mit Guardiola eine neue Ära zu beginnen, oder kehrt man zu seinem vertrauten Weg zurück?