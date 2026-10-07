10 Talente der Premier League mit dem größten Marktwert-Sprung

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10 Talente der Premier League mit dem größten Marktwert-Sprung

Eines der renommiertesten Portale auf dem internationalen Fußballmarkt, Transfermarkt hat die Marktwerte der in der Premier League spielenden Fußballer aktualisiert. Basierend auf den neuesten Bewertungsergebnissen wurde ein spezielles Ranking der 10 Spieler erstellt, die den stärksten Anstieg ihres persönlichen Marktwerts und das größte finanzielle Wachstum verzeichnet haben.

An der Spitze der Liste stehen die Star-Vertreter von Manchester City. Die beiden Anführer des Teams – der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernández sowie der französische Spielmacher Rayan Cherkihaben die 100-Millionen-Euro-Marke souverän geknackt.

Die Stars von Manchester Cityund Chelsea dominieren die Top 3

Die wertvollsten Plätze im Ranking gingen an Akteure, die zur Elite des Weltfußballs zählen:

  • Enzo Fernández – der absolute Spitzenreiter:Manchester City“ hat als zentraler Regisseur des Mittelfelds seinen Wert auf satte 120 Millionen Euro gesteigert und sich fest unter den wertvollsten Spielern der Premier League etabliert;

  • Rayan Cherkis steiler Aufstieg: Der französische offensive Mittelfeldspieler, der in dieser Saison ins Visier der Topklubs geraten ist und auf dem Platz glänzt, wurde mit 110 Millionen Euro bewertet;

  • João Pedro im „Hunderter-Club“: Dank der konstanten Leistungen des Chelsea-Stürmers João Pedro stieg sein Transferwert auf 100 Millionen Euro. Explosion junger Talente: Die Zukunft von Arsenal, Liverpool und Tottenham

Der Rest der Liste umfasst aufstrebende junge Talente der Premier League und neue Führungspersönlichkeiten der Teams:

Die 70-Millionen-Assets von Tottenham und Bournemouth:

  • Matheus Fernandes (Tottenham) und Alex Scott (Bournemouth) komplettieren mit jeweils 70 Millionen Euro die Top 5; Die junge Akademie von Arsenal:

  • Zwei junge Talente der „Gunners“ – Myles Lewis-Skelly ( 65 Mio. Euro) und Max Dowman (50 Mio. Euro) schafften es in die Top 10;Anerkennung für neue Namen:

  • Newcastle-Stürmer Matias Fernandez-Pardo wurde mit 55 Millionen Euro bewertet, während die neue Hoffnung des FC Liverpool, Rio Ngumoha, sowie Ibraim Mbaye von Aston Villa auf50 Millionen Euro taxiert wurden. Die 10 Spieler der Premier League mit dem größten Marktwert-Anstieg laut Transfermarkt:

Enzo Fernández

  1. (Manchester City) – 120 Mio. Euro Rayan Cherki

  2. (Manchester City) – 110 Mio. Euro João Pedro

  3. (Chelsea) – 100 Mio. Euro Matheus Fernandes

  4. (Tottenham) – 70 Mio. Euro Alex Scott

  5. (Bournemouth) – 70 Mio. Euro Myles Lewis-Skelly

  6. (Arsenal) – 65 Mio. Euro Matias Fernandez-Pardo

  7. (Newcastle) – 55 Mio. Euro Max Dowman

  8. (Arsenal) – 50 Mio. Euro Rio Ngumoha

  9. (Liverpool) – 50 Mio. Euro Ibraim Mbaye

  10. (Aston Villa) – 50 Mio. Euro Experten betonen, dass dieser drastische Anstieg nicht nur die persönliche Statistik der Spieler widerspiegelt, sondern auch die Transferstrategien der Premier-League-Giganten für die kommenden Transferfenster grundlegend verändern wird.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, narxlarning bu qadar keskin oshishi nafaqat futbolchilarning shaxsiy statistikasi, balki Premer-liga grandlarining yaqinlashib kelayotgan qishki va yozgi transfer bozoridagi strategiyalarini ham tubdan o‘zgartirib yuboradi.

Manchester CityChelseaTottenhamTransfermarktPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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