Antonio Conte auf dem Weg ins Old Trafford?: Michael Carrick vor dem Aus

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Antonio Conte auf dem Weg ins Old Trafford?: Michael Carrick vor dem Aus

In Manchester United könnte es erneut zu einem Trainerwechsel kommen. Wie der bekannte italienische Insider und Journalist Daniele Longoberichtet, gilt der berühmte italienische Fachmann Antonio Conte als Top-Kandidat für die Nachfolge von Michael Carrick im „Old Trafford“.

Die zuletzt unbefriedigenden Leistungen und Ergebnisse der „Red Devils“ zwingen die Führungsebene zu drastischen Maßnahmen. Sollte Carrick das Ruder nicht bald herumreißen, scheint seine Entlassung unvermeidlich.

Longos Einblick: Conte bereit für die Rückkehr nach England

Nach Informationen des italienischen Journalisten gestalten sich die Verhandlungen und der Wunsch des Trainers wie folgt:

  • Contes Interesse: Der 57-jährige italienische Fachmann möchte Manchester United persönlich übernehmen;

  • Eine neue Herausforderung in der Premier League: Der Trainer, der mit der Atmosphäre der englischen Premier League bestens vertraut ist, hat signalisiert, dass er bereit ist, sich erneut im britischen Fußball zu beweisen und den Traditionsverein aus der Krise zu führen;

  • Aktueller Status: Nachdem er sich im vergangenen Sommer vom italienischen Klub Napoli verabschiedet hat, ist Conte derzeit vereinslos und prüft Angebote. Zuvor gewann er in der Premier League mit Chelsea den Meistertitel und war zudem als Trainer bei Tottenham tätig.

Carricks Stuhl wackelt: Der Dämpfer durch Atlético

Die Gerüchte um eine Entlassung von Michael Carrick in der Champions Leaguehaben sich nach dem jüngsten Misserfolg weiter verschärft:

  • Niederlage in Madrid: Im Rahmen der UEFA Champions League verlor Manchester United gegen Atlético Madrid mit zwei Gegentoren und 0:2 nach Abpfiff;

  • Letzte Chance: Die verunsicherten Auftritte der Mannschaft auf dem Platz sorgen für wachsenden Unmut bei der Führung und den Fans. Die Klubbesitzer haben dem englischen Trainer letzte Chancen eingeräumt, die Ergebnisse zu verbessern, doch sollte sich die Situation nicht ändern, wird eine Neubesetzung in Kürze erwartet.

Sollte die Verpflichtung von Conte bei Manchester United bestätigt werden, wäre die Amtszeit des strengen italienischen Trainers im „Old Trafford“ zweifellos eines der spektakulärsten Ereignisse der laufenden Premier-League-Saison.

Manchester UnitedAntonio ConteMichael CarrickOld TraffordPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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