Konflikt zwischen Kevin De Bruyne und Antonio Conte: Napoli-Direktor klärt die Situation

Giovanni Manna, der Sportdirektor des italienischen Klubs Napoli, hat offiziell auf die Spannungen zwischen dem Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne und dem ehemaligen Trainer Antonio Conte reagiert. Die kritischen Äußerungen des belgischen Spielmachers zur Taktik und zum Stil des Trainers haben in der italienischen Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt. Diese Situation tritt zu einem Zeitpunkt auf, an dem die Zukunft des Spielers in Neapel in Frage gestellt wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge war Kevin De Bruyne mit den defensiven Schemata, die Antonio Conte in seiner Debütsaison in der Serie A anwandte, unzufrieden. In einem Interview mit Het Nieuwsblad verhehlte der Spieler nicht, dass seine Ansichten völlig von denen des Trainers abwichen. "Conte sieht Fußball anders als ich, das muss man nicht verheimlichen. Wir haben sehr defensiv gespielt, und mit einem 5-4-1-System pro Spiel nur ein Tor zu erzielen, ist nicht ideal", betonte der Mittelfeldspieler.

Wie Goal.com berichtet, erklärte Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna, dass er zwar etwas verärgert über die Aussagen des Spielers sei, die Situation aber unter Kontrolle habe. Während einer Pressekonferenz merkte Manna an, dass er die Worte des belgischen Stars nicht gutheiße, dies aber keinen Einfluss auf seinen Status im Team habe. Ihm zufolge hat Kevin De Bruyne einen gültigen Vertrag mit dem Verein und muss das Training unter dem neu ernannten Trainer Massimiliano Allegri aufnehmen.

Neuer Trainer und Zukunftspläne

Die Führung von Napoli hat nicht die Absicht, sich von Kevin De Bruyne zu trennen. Auf Fragen zur Zukunft des Spielers betonte Giovanni Manna, dass er ein wichtiger Teil des neuen Projekts sei. "Kevin entscheidet nicht selbst, ob er bleibt oder geht. Er ist Teil des Vereinsprojekts und wird wie alle anderen Spieler dem neuen Trainer zur Verfügung stehen", sagte der Sportdirektor.

Die Vereinsverantwortlichen räumen ein, dass der belgische Spieler in der vergangenen Saison nicht seine beste Leistung gezeigt hat, führen dies jedoch eher auf den taktischen Stil zurück. Mit der Ankunft von Massimiliano Allegri wird eine Änderung des Spielstils erwartet, die es Kevin De Bruyne ermöglichen sollte, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Bisher hat der Spieler noch nicht persönlich mit dem neuen Trainer gesprochen.

Darüber hinaus hat die Führung von Napoli ihre Position zu anderen Leistungsträgern im Kader klargestellt. Insbesondere der Status von Stürmer Romelu Lukaku wird nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub geprüft. Was den Mittelfeldspieler Andre-Frank Zambo Anguissa betrifft, so sind die Türen des Vereins geschlossen – er wurde auf die Liste der unverkäuflichen Spieler gesetzt. Damit will der neapolitanische Klub vor der neuen Saison seine Leistungsträger halten und unter der Leitung von Massimiliano Allegri wieder in den Titelkampf eingreifen.