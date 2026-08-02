Endrick könnte Real Madrid verlassen

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Endrick könnte Real Madrid verlassen

Die Verpflichtung von Carlos Espí von Levante durch Real Madrid zur Verstärkung des Angriffs hat die Zukunft des talentierten brasilianischen Stürmers Endrick in Frage gestellt. Laut Informationen von Fichajes erwägt der junge Spieler ernsthaft einen vorübergehenden Abschied und eine Leihe im aktuellen Transferfenster, berichtet Goal.com. berichtet .

Zur Erinnerung: Endrick war im Sommer nach einer erfolgreichen Leihe bei Olympique Lyon in Frankreich mit großen Hoffnungen zu seinem Team zurückgekehrt. Sein Hauptziel war es, unter Cheftrainer José Mourinho einen Stammplatz zu ergattern und mit Starstürmer Kylian Mbappé zu konkurrieren. Die aktiven Bemühungen der Vereinsführung auf dem Transfermarkt haben die Situation jedoch drastisch verändert.

Carlos Espí und die neue Konkurrenz

Real Madrid realisierte den Transfer von Carlos Espí durch die Zahlung der Ausstiegsklausel von Levante in Höhe von 25 Millionen Euro. Der 194 Zentimeter große Stürmer, der in der vergangenen La-Liga-Saison in 27 Spielen 13 Tore erzielte, unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Es wird erwartet, dass Carlos Espí aufgrund seiner physischen Voraussetzungen und seiner Größe perfekt in Mourinhos taktisches Konzept passt. Dies war ein herber Rückschlag für den jungen Endrick, der geplant hatte, an der Seite von Mbappé aufzulaufen oder die erste Option als Einwechselspieler zu sein.

Erfolg in Lyon und ungewisse Zukunft

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Endrick auf Leihbasis für Lyon in 21 Partien 8 Tore erzielt und ebenso viele Vorlagen gegeben. Seine Quote von einer Torbeteiligung alle 102 Minuten hätte den Cheftrainer eigentlich überzeugen müssen, doch die Vereinsführung stufte den Angreifer nicht sofort als reif für die Startelf ein.

Aktuell führen Endrick und seine Berater Gespräche mit der Vereinsführung, um Klarheit über die Situation zu schaffen. Da die Königlichen, die die Vorsaison ohne Titel beendeten, ihren Kader weiter grundlegend umbauen, dürfte sich das Schicksal des Brasilianers in den kommenden Tagen entscheiden.

EndrickReal MadridCarlos EspíJosé MourinhoLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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