Die Führung des Madrider Real Madrid Clubs ist äußerst zufrieden mit der Arbeit von Cheftrainer José Mourinhoder im Sommer die Leitung der Mannschaft übernommen hat. Zwischen dem spanischen Spitzenclub und dem erfahrenen portugiesischen Fachmann herrscht ein Klima des gegenseitigen Verständnisses und absoluten Vertrauens.

Die Verantwortlichen der „Königlichen“ betrachten Mourinho als die wahre „Stimme“ und als den führenden Willen auf dem Platz.

Warum vertraut die Führung voll und ganz auf Mourinho?

Das Management des Madrider Clubs schätzt mehrere wichtige Aspekte der Arbeit des portugiesischen Trainers besonders:

Starker Charakter und Führungsqualitäten: Die Entschlossenheit und Prinzipientreue des Trainers tragen dazu bei, den Geist des Clubs wiederzubeleben;

Brücke zwischen Club und Spielern: Mourinho vermittelt die hohen Anforderungen und Ziele der Führung sehr präzise, eindrucksvoll und verständlich an die Spieler;

Interne Disziplin und Vertrauen: Die Übereinstimmung der Positionen von Trainer und Führung innerhalb des Teams sorgt für ein stabiles Umfeld.

Der Start unter Mourinho und die aktuellen Leistungen

Mit dem Trainer, der im vergangenen Sommer nach Madrid kam, kämpft das Team in allen Wettbewerben weiter:

Situation in La Liga: Real Madrid belegt derzeit den 4. Platz in der spanischen Meisterschaft und verfolgt die Tabellenspitze;

Champions League 100-Prozent-Bilanz: Im prestigeträchtigsten Wettbewerb des Kontinents starteten die „Königlichen“ mit zwei überzeugenden Siegen in Folge erfolgreich in die Gruppenphase.

Es wird erwartet, dass diese zuversichtlichen Aussagen der Madrilenen den Druck auf Mourinho mindern und das Potenzial der Mannschaft im Kampf um die wichtigsten Titel weiter steigern.