Wichtige Gespräche mit AFC-Präsident Scheich Salman in Taschkent

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Wichtige Gespräche mit AFC-Präsident Scheich Salman in Taschkent

In Usbekistan Um die umfassenden Reformen im Fußballbereich, moderne Infrastrukturprojekte kennenzulernen und die künftige Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zu heben, besuchte der Präsident der Asian Football Confederation (AFC) Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa in Begleitung einer hochrangigen Delegation Taschkent für ein offizielles Treffen.

An diesem Dialog im Nationalen Fußballzentrum nahmen der UFA-Präsident Bahodir Qurbonov, Sportminister Adham Ikramov, der erste Vizepräsident der UFA Ravshan Ermatov sowie Vertreter der AFC-Führung teil.

Staatliche Aufmerksamkeit und historische Erfolge im Fußball

Während des Treffens wurde besonders hervorgehoben, dass die Beziehungen zwischen Usbekistan und dem kontinentalen Fußballverband in den letzten Jahren ein neues Niveau erreicht haben:

  • Unterstützung auf staatlicher Ebene: Es wurde festgestellt, dass die historischen Entscheidungen und Initiativen der Staatsführung zur Entwicklung des Fußballs der Hauptfaktor für die Popularisierung des Spiels der Millionen und die Anpassung der Infrastruktur an internationale Standards sind.

  • WM-Qualifikation und Volksfest: Fußball in Usbekistan habe sich zu einer nationalen Bewegung entwickelt, und die Qualifikation unserer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft sei ein unvergessliches historisches Fest und ein Grund für nationalen Stolz.

«Usbekistan ist der zuverlässigste und engste Partner der AFC»

AFC-Präsident Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa lobte die Sportinfrastruktur und das organisatorische Potenzial unseres Landes:

  • Hochkarätige Wettbewerbe: Der führende Vertreter des kontinentalen Fußballs betonte, dass Usbekistan sich in den letzten Jahren als zuverlässiger Gastgeber bewiesen habe, indem es prestigeträchtige Asienmeisterschaften für Jugend- und Frauenmannschaften tadellos ausgerichtet habe.

  • Gastgeber der FIFA U-20-Weltmeisterschaft: Der AFC-Präsident äußerte sein volles Vertrauen, dass auch die FIFA U-20-Weltmeisterschaft , die im nächsten Jahr gemeinsam in Usbekistan und Aserbaidschan stattfinden wird, nach höchsten internationalen Standards organisiert wird.

  • Zukunftsprojekte: Die Parteien einigten sich darauf, den Kinder- und Jugendfußball zu unterstützen, die Qualifikation lokaler Experten zu verbessern und neue gemeinsame strategische Projekte umzusetzen.

Dieses Treffen hat erneut bewiesen, dass Usbekistan zu einem der einflussreichsten Zentren auf der Landkarte des kontinentalen und weltweiten Fußballs wird.

Asian Football ConfederationScheich Salman bin Ibrahim Al-KhalifaFIFA U-20-WeltmeisterschaftKontinentaler FußballverbandUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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