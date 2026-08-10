„Pakhtakor“-Cheftrainer für die AFC Champions League Elite bekannt gegeben: Details

Der usbekische Klub „Pakhtakor“ aus Taschkent hat vor seiner Teilnahme an der AFC Champions League Elite eine wichtige organisatorische Frage geklärt. Gemäß den Anforderungen der AFC wurde Emilian Karas für das kontinentale Turnier als offizieller Cheftrainer der Mannschaft registriert.

Der Pressedienst des Hauptstadtklubs veröffentlichte dazu eine offizielle Mitteilung.

Lizenz und AFC-Anforderungen: Was ist der Hauptgrund für die Änderung?

Die von der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) für ihren prestigeträchtigsten Klubwettbewerb festgelegten Anforderungen an Trainerlizenzen sind äußerst streng. Daher musste „Pakhtakor“ einen Trainer mit der erforderlichen Lizenzkategorie als Cheftrainer für diesen Wettbewerb benennen.

In der Erklärung des Klubs heißt es:

„Aufgrund der Anforderungen für AFC-Klubwettbewerbe wird Emilian Karas, der über die erforderliche Lizenz verfügt, bei offiziellen Veranstaltungen der AFC Champions League Elite als Cheftrainer auftreten. Er wird als Cheftrainer von „Pakhtakor“ am Spielberichtsbogen, an Pressekonferenzen sowie an weiteren offiziellen Veranstaltungen – online und vor Ort – teilnehmen.“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Ein wichtiger Start auf internationaler Bühne

Emilian Karas gilt als Trainer, der im Laufe seiner Karriere umfangreiche Erfahrungen auf internationaler Bühne gesammelt hat. Diese Ernennung und Entscheidung ermöglichen es „Pakhtakor“, sich unter vollständiger Einhaltung der AFC-Regularien direkt auf die Duelle mit den stärksten Klubs des Kontinents zu konzentrieren.

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