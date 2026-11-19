Die Asian Football Confederation (AFC) hat die Namen der besten Fußballer des Jahres bekannt gegeben. Bei der Verteilung der Auszeichnungen standen Vertreter aus Südkorea und dem Iran besonders im Fokus: Lee Kang-in wurde zum zweiten Mal in Folge als bester asiatischer Spieler im Ausland ausgezeichnet, während Alireza Beiranvand einen der prestigeträchtigsten individuellen Preise des Kontinents gewann und damit ein historisches Ergebnis für Torhüter erzielte.

Lee Kang-in zum zweiten Mal in Folge der Beste

Der 25-jährige südkoreanische Nationalspieler Lee Kang-in hat seinen Titel als bester asiatischer Spieler im Ausland verteidigt. Dies ist das zweite Mal in Folge, dass er diese Auszeichnung in dieser Kategorie gewinnt.

Der talentierte Mittelfeldspieler hat sich in den letzten Jahren zu einem bemerkenswerten Akteur des europäischen Fußballs entwickelt. Im Juli wechselte er vom französischen Club Paris Saint-Germain zum spanischen Verein Atlético Madrid.

Alireza Beiranvand ist Asiens Fußballer des Jahres

Der 34-jährige iranische Torhüter Alireza Beiranvand wurde zum asiatischen Fußballer des Jahres ernannt. Als Vertreter des Vereins Tractor Sazi ging er als erster Torhüter in die Fußballgeschichte ein, der diese Auszeichnung gewinnen konnte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass der Torhüter eine der höchsten individuellen Anerkennungen des kontinentalen Fußballs erreicht hat. Beiranvands Sieg wird als historisches Ereignis bewertet, das nicht nur für den iranischen Fußball, sondern auch für asiatische Torhüter von besonderer Bedeutung ist.

Wie fair finden Sie die diesjährige Auswahl der Asian Football Confederation und haben Ihrer Meinung nach auch usbekische Spieler im nächsten Jahr Chancen, in diesen Kategorien zu gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!