Neues Kapitel in der Zusammenarbeit zwischen UFA und AFC: Der asiatische Fußballchef besucht Taschkent

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Neues Kapitel in der Zusammenarbeit zwischen UFA und AFC: Der asiatische Fußballchef besucht Taschkent

Der Präsident der Asian Football Confederation (AFC) Scheich Salman bin Ibrahim Al Khalifa leitete eine hochrangige Delegation bei einem offiziellen Besuch in Usbekistan ein.

Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes (UFA) mitteilte, wird die internationale Delegation vom 16. bis 18. Oktober in der Hauptstadt Taschkent an einer Reihe offizieller Treffen und Veranstaltungen teilnehmen.

Besuchsprogramm und Hauptziele

Im Rahmen des Besuchs des asiatischen Fußballchefs werden mehrere wichtige nationale und internationale Themen behandelt:

  • Besichtigung der Infrastruktur: Inspektion moderner Fußballstadien, Akademien und Trainingszentren, die im Land errichtet werden;

  • Popularisierung des Fußballs: Unterstützung zukunftsorientierter Projekte zur Entwicklung des Kinder-, Jugend- und Breitensports;

  • Ausbau der internationalen Zusammenarbeit: Stärkung der Partnerschaft zwischen UFA und AFC sowie in Usbekistan Verhandlungen über die Erweiterung der Möglichkeiten zur Ausrichtung bedeutender kontinentaler Turniere.

Das Ansehen des usbekischen Fußballs auf dem Kontinent wächst

Die herausragenden Ergebnisse der usbekischen National- und Jugendmannschaften auf asiatischer und globaler Ebene in den letzten Jahren sowie die erfolgreiche Ausrichtung hochkarätiger internationaler Wettbewerbe haben die Position des Landes innerhalb der AFC erheblich gestärkt. Der Besuch von Scheich Salman ist ein praktischer Ausdruck dieses Vertrauens und wird dazu dienen, den lokalen Fußball auf ein neues Niveau zu heben.

Scheich Salman bin Ibrahim Al KhalifaAsian Football ConfederationUsbekischer FußballverbandTaschkentFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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