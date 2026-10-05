Revolution im asiatischen Fußball: Nations League ersetzt WM- und Asien-Cup-Qualifikation

In den kommenden Jahren steht das System der internationalen Wettbewerbe für die Nationalmannschaften des asiatischen Kontinents vor einem historischen Umbruch. Laut einem Bericht des renommierten Mediums ESPN plant die Asian Football Confederation (AFC), ab 2030 ein neues Turnier einzuführen, das direkten Einfluss auf die traditionellen Qualifikationsphasen für die Weltmeisterschaft und den Asien-Cup haben wird: die Asian Nations League.

Dieses Projekt, das erstmals im Dezember letzten Jahres vorgestellt wurde, zielt darauf ab, die Anzahl der Freundschaftsspiele im kontinentalen Fußball drastisch zu reduzieren und stattdessen einen hochkompetitiven und strategischen Wettbewerb zu etablieren. Das Turnier wird alle zwei Jahre ausgetragen, wobei die Mannschaften in drei Divisionen (Ligen) unterteilt werden:

Liga 1 (Elite): 18 Mannschaften;

Liga 2: 18 Mannschaften;

Liga 3: 11 Mannschaften.

Zudem wird ein Auf- und Abstiegssystem zwischen den Divisionen eingeführt. Die acht besten Nationalmannschaften der höchsten Liga spielen in einem Play-off um den Titel der Nations League.

Wie werden die WM-Startplätze vergeben?

Die ersten Spiele der Nations League, die mit der Weltmeisterschaft verknüpft sind, sollen in den Jahren 2032/2033 stattfinden. Über diesen Wettbewerb werden die WM-Tickets nach folgendem Format vergeben:

Direkte Quoten: Die Mannschaften, die in der ersten Liga (Elite) die Plätze 1 bis 6 belegen, qualifizieren sich direkt für die WM;

Play-off-Möglichkeiten: Die Nationalmannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 kämpfen in einem Play-off um die zwei verbleibenden Startplätze des Kontinents;

Interkontinentale Play-offs: Das Team, das in den Play-offs den dritten Platz belegt, zieht in die interkontinentalen Play-offs ein.

Asien-Cup könnte auf 2032 verschoben werden: Start im Jahr 2030

Das erste Turnier im neuen Format beginnt bereits 2030 in Verbindung mit dem Asien-Cup:

Weg zur Kontinentalmeisterschaft: In diesem Wettbewerb qualifizieren sich alle 18 Teams der Liga 1 sowie die besten sechs Teams der Liga 2 direkt für die Endrunde des Asien-Cups;

Änderung im Kalender: Um das neue System und den Qualifikationsmechanismus anzupassen, wird vorgeschlagen, den nächsten Asien-Cup von 2031 auf 2032 zu verschieben.

Pilotturnier 2028: Wie werden die Teams eingeteilt?

Bevor die AFC vollständig auf das neue System umstellt, plant sie für die Jahre 2028/2029 ein Pilotturnier, um alle Mechanismen in der Praxis zu testen.

Die Ergebnisse und Ranking-Punkte aus diesem Testwettbewerb dienen als Hauptkriterium für die Einteilung der Nationalmannschaften in die Ligen (erste, zweite und dritte Liga) für die erste offizielle Asian Nations League im Jahr 2030. Diese Reform schafft für die usbekische Nationalmannschaft und andere Spitzenreiter der Region völlig neue und anspruchsvolle Bedingungen für die Qualifikation zu internationalen Turnieren.