Diyora Keldiyorova gewinnt Gold bei internationalem Turnier

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Diyora Keldiyorova gewinnt Gold bei internationalem Turnier

Olympiasiegerin von Paris 2024 im Judo und Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft Diyora Keldiyorova zeigte eine herausragende Leistung bei einem prestigeträchtigen internationalen Turnier im kasachischen Aktau und sicherte sich die Goldmedaille.

Nach einer längeren Pause kehrte unsere erfahrene Athletin in den Spitzensport zurück und bewies erneut, dass sie in ihrer Gewichtsklasse weltweit ungeschlagen ist.

Absolute Dominanz über alle Gegnerinnen

Keldiyorova, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 52 kg vertrat, agierte während des gesamten Wettbewerbs fehlerfrei:

  • Der sichere Weg zum Podium: Die usbekische Judoka demonstrierte in den Qualifikationsrunden und im Halbfinale ihre technische und physische Überlegenheit gegenüber allen Gegnerinnen und zog souverän ins Finale ein;

  • Vorzeitiger Sieg im Finale: Im entscheidenden Kampf trat Diyora gegen eine Vertreterin aus Aserbaidschan an, besiegte ihre Gegnerin vorzeitig durch einen klaren Sieg (Ippon) und stieg auf das oberste Treppchen des Podiums in Aktau;

  • Erfolgreicher Start: Diese Goldmedaille zeigt, dass unsere Landsfrau mit neuem Elan und einer meisterhaften Einstellung in den neuen Olympia-Zyklus gestartet ist.

Triumph von Paris und beständige Erfolge

Zur Erinnerung: Diyora Keldiyorova hatte bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris in der Gewichtsklasse bis 52 kg einen historischen Sieg errungen und wurde die erste Olympiasiegerin im Judo in der Geschichte Usbekistans. Ihre jüngste Goldmedaille in Aktau festigt erneut die führende Position der usbekischen Judoschule auf kontinentaler und globaler Ebene.

Diyora KeldiyorovaOlympische Spiele Paris 2024Turnier in AktauUsbekische NationalmannschaftJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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