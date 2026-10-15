Weltcup: Usbekischer Schwimmer holt Medaille über 1500 Meter

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Weltcup: Usbekischer Schwimmer holt Medaille über 1500 Meter

Die aktuelle Etappe des Schwimm-Weltcups, die in der kasachischen Hauptstadt Astana ausgetragen wird, hat für die Sportdelegation aus Usbekistan erfolgreich begonnen. Ein Mitglied des Nationalteams, das unser Land bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb vertritt, Ilya Sibirsev erreichte im 1500-Meter-Freistilschwimmen einen Platz unter den besten Drei.

Der usbekische Athlet absolvierte die Distanz mit hoher Geschwindigkeit und sicherte unserer Delegation eine Bronzemedaille.

Neuer Rekord: Historische Marke von 14 Minuten

Der Auftritt von Ilya Sibirsev bleibt nicht nur wegen der Medaille, sondern auch wegen einer neuen Bestmarke in Erinnerung:

  • Distanz und Zeit: Der usbekische Schwimmer legte die 1500-Meter-Strecke in 14 Minuten und 43,97 Sekunden zurück;

  • Usbekischer Rekord verbessert: Dieses Spitzenergebnis ermöglichte es Sibirsev nicht nur, das Podium bei diesem hochkarätigen Turnier zu erreichen, sondern auch den nationalen Rekord Usbekistans in dieser Disziplin zu brechen.

Wettbewerb über 1500 Meter: Die Podiumsplatzierten

In den intensiven und kompromisslosen Wettkämpfen der Männer im Freistilschwimmen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

  • Lucas Henveaux (Belgien): gewann mit einer Zeit von 14:33,14 Minuten den Hauptpreis des Wettbewerbs – die Goldmedaille;

  • Oliver Papai (Ungarn): kam mit einer Zeit von 14:40,55 Minuten als Zweiter ins Ziel und sicherte sich die Silbermedaille;

  • Ilya Sibirsev (Usbekistan): überquerte die Ziellinie mit 14:43,97 Minuten als Dritter und gewann die Bronzemedaille.

Dieses in Astana erzielte Ergebnis beweist einmal mehr, dass das Ansehen des Schwimmsports aus Usbekistan auf internationaler Bühne stetig wächst.

Ilya SibirsevAstanaSchwimm-WeltcupUsbekischer SchwimmrekordFreistilschwimmen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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